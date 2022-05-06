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Сегодня, 17:27

Родриго рассказал, что Бензема предлагал ему пробить пенальти в матче с «Манчестер Сити»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал, что форвард команды Карим Бензема предлагал ему пробить пенальти в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (3:1 ДВ).

«Бензема подошел ко мне и спросил, хочу ли я пробить пенальти, чтобы сделать хет-трик, — приводит слова Родриго пресс-служба мадридского клуба. — Но я знал, что он постоянно отрабатывает их и всегда забивает. Учитывая, какой сезон проводит Карим, меньшее, что я мог сказать: «Нет, его должен бить ты». Бензема забил, и теперь «Реал» в финале».

По итогам двух матчей 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» победил «Манчестер Сити» со счетом 6:5 и вышел в финал, где сыграет сыграет с «Ливерпулем». Матч состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

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