Клопп: «Выход «Реала» в финал получился странным. «Манчестер Сити Сити» не повезло»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Кажется, «Реал» — это судьба «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Выход «Реала» в финал получился странным. «Манчестер Сити Сити» не повезло. Мадридцы прошли «ПСЖ», «Челси» и «Сити». Если вы выбиваете три таких клуба, то точно заслуживаете места в финале».

По мнению тренера, предстоящий финал будет прекрасным.

«Очевидно, что мы не были счастливы после финала Лиги чемпионов в 2018 году, но прошло уже много времени. Я рад, что «Ливерпуль» сыграет в финале. Мы попробуем победить. Но до этого момента нам нужно провести еще много игр», — сказал он.

Напомним, что «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале Лиге чемпионов в 2018 году со счетом 1:3.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 состоится 28 мая. Встреча пройдет на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.