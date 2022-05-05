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Салах предвкушает матч против «Реала»: «У нас есть незаконченное дело»

Салах поделился впечатлениями от матча против «Реала» в финале ЛЧ
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов.

«У нас есть незаконченное дело», — написал Салах в своем Twitter.

«Реал» и «Ливерпуль» встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Египтянин тогда не смог доиграть матч до конца. В первом тайме Салах получил травму, после того, как упал на плечо во время единоборства с защитником «сливочных» Серхио Рамосом. Салах в тот вечер покидал поле в слезах.

Встреча закончилась победой «Реала» — 3:1.

Финал Лиги чемпионов этого года пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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