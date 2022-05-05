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«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов в 17-й раз

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Реал» — «Манчестер Сити» — 3:1.
Фото Reuters

«Реал» переиграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 3:1 ДВ. Мадридская команда вышла в финал турнира, выиграв по сумме двух встреч.

Для «Реала» это будет 17-й финал главного еврокубкового турнира в истории (Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов). Мадридский клуб является рекордсменом по этому показателю.

Из 16 предыдущих финалов «Реал» выиграл 13. Последний раз поражение было в 1981 году. Все 7 последних команда выиграла.

В финале «Реал» встретится с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

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