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16 апреля, 10:40

Беллингем об удалении Каваминга в матче с «Баварией»: «Это смешно»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем поделился мнением об удалении полузащитника Эдуардо Каваминга в ответном матче с «Баварией» (3:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Два фола Камавинги, две желтые карточки — это смешно», — цитирует Беллингема ESPN.

Камавинга появился на поле на на 62-й минуте. На 78-й минуте он получил первую желтую карточку, на 86-й — вторую, и «Реал» почти тут же пропустил 2 мяча, завершив выступление на турнире.

«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ». Первый матч — 28 апреля, а ответный — 6 мая.

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Джуд Беллингем
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Реал
Эдуардо Камавинга
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