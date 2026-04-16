Лига чемпионов: расписание полуфиналов турнира

Стало известно полное расписание 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первые матчи пройдут 28 и 29 апреля. Ответные игры состоятся 5 и 6 мая. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание полуфинала Лиги чемпионов

28 апреля (вторник)

22.00. «ПСЖ» — «Бавария»

29 апреля (среда)

22.00. «Атлетико» Мадрид — «Арсенал»

5 мая (вторник)

22.00. «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид

6 мая (среда)

22.00. «Бавария» — «ПСЖ»

Где смотреть трансляции

В России в прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на нашем сайте. Также «СЭ» будет вести текстовые трансляции матчей.

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