Лига чемпионов: расписание полуфиналов турнира
Появилось расписание полуфинала Лиги чемпионов
Стало известно полное расписание 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Первые матчи пройдут 28 и 29 апреля. Ответные игры состоятся 5 и 6 мая. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.
Расписание полуфинала Лиги чемпионов
28 апреля (вторник)
22.00. «ПСЖ» — «Бавария»
29 апреля (среда)
22.00. «Атлетико» Мадрид — «Арсенал»
5 мая (вторник)
22.00. «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид
6 мая (среда)
22.00. «Бавария» — «ПСЖ»
Где смотреть трансляции
В России в прямом эфире Лигу чемпионов показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на нашем сайте. Также «СЭ» будет вести текстовые трансляции матчей.
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