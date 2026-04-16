Газзаев о матче «Бавария» — «Реал»: «Такие встречи — это футбольный эталон, к этому надо стремиться»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Баварии» над «Реалом» (4:3) во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Всегда приятно смотреть такие матчи, где участвуют мастера мирового уровня. Приятно наблюдать за качеством игры, действиями футболистами, за системами, которые используют команды. Такие встречи — это футбольный эталон, к этому надо стремиться. Все футболисты думали только о победе, поэтому мы увидели такой результативный матч», — сказал Газзаев «СЭ».

«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

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