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16 апреля, 13:17

Газзаев о матче «Бавария» — «Реал»: «Такие встречи — это футбольный эталон, к этому надо стремиться»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе «Баварии» над «Реалом» (4:3) во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Всегда приятно смотреть такие матчи, где участвуют мастера мирового уровня. Приятно наблюдать за качеством игры, действиями футболистами, за системами, которые используют команды. Такие встречи — это футбольный эталон, к этому надо стремиться. Все футболисты думали только о победе, поэтому мы увидели такой результативный матч», — сказал Газзаев «СЭ».

«Бавария» по сумме двух встреч обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с «ПСЖ».

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Валерий Газзаев
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