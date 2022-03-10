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Сегодня, 02:35

Левандовски, Бензема, Шкриньяр и Фернандинью претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала.

В список вошли четыре игрока: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Милан Шкриньяр («Интер») и Фернандинью («Манчестер Сити»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Напомним, на этой неделе стали известны четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Интер».

Карим Бензема
Милан Шкриньяр
Роберт Левандовски
Фернандо Луис Роза (Фернандиньо)
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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