Левандовски, Бензема, Шкриньяр и Фернандинью претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала.

В список вошли четыре игрока: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Милан Шкриньяр («Интер») и Фернандинью («Манчестер Сити»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

The stars of the show this week ?



Which performance did you enjoy most?#UCLPOTM | @PlayStationEU | #UCL pic.twitter.com/20ftvzRJra — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Напомним, на этой неделе стали известны четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Интер».