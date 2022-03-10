Левандовски, Бензема, Шкриньяр и Фернандинью претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду были сыграны четыре ответных матча 1/8 финала.
В список вошли четыре игрока: Роберт Левандовски («Бавария»), Карим Бензема («Реал»), Милан Шкриньяр («Интер») и Фернандинью («Манчестер Сити»).
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, на этой неделе стали известны четыре участника четвертьфинала Лиги чемпионов: «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Интер».
Новости