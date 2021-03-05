MLS проверит зарплату Матюиди в «Интер Майами»

MLS проверит, не превысил ли «Интер Майами» потолок зарплат из-за контракта полузащитника Блеза Матюиди, сообщает ESPN.

По информации источника, зарплата 33-летнего француза должна быть больше 612 500 долларов, но меньше 1 612 500 долларов в год. MLS проверит, не платит ли «Интер Майами» полузащитнику дополнительных денег через посредника.

Матюиди перешел в «Интер Майами» в августе 2020 года в качестве свободного агента, до этого он выступал за «Ювентус». «Интером» владеет бывший футболист Дэвид Бекхэм.