Джано Ананидзе заработал разрыв боковой связки колена на тренировке «Анортосиса»

Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе, в минувшее зимнее трансферное окно присоединившийся к кипрскому «Анортосису», получил травму. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В заявлении на официальном сайте «Анортосиса» говорится, что 27-летний грузин заработал повреждение во время тренировки, столкнувшись с партнером по команде. Обследование выявило у Ананидзе разрыв боковой связки колена, точные сроки восстановления не называются. Игрок будет ежедневно находиться под надзором клубных врачей, дата возвращения футболиста на поле станет известна позже.

Вероятнее всего, Ананидзе не сможет помочь сборной Грузии в плей-офф Лиги наций. Сборная Грузии 26 марта встретится с Белоруссией в рамках полуфинала плей-офф, победитель которого получит путевку на чемпионат Европы-2020.

Ананидзе принял участие в 6 матчах за «Анортосис», во всех встречах футболист выходил на замену. На счету грузина нет результативных действий за новую команду.