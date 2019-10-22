16-летний футболист из Германии отправил по электронной почте видео своего гола и попал в сборную Андорры

16-летний футболист Пау Бабот, выступающий за «Карбенер» во втором дивизионе чемпионата Германии своего возраста (до 17 лет), нашел оригинальный способ попасть в сборную Андорры.

Бабот отправил на адрес футбольного союза Андорры письмо со своей биографией и видеозаписью гола, который он забил в матче против «Кикерс Оффенбах» несколькими неделями ранее.

В итоге его пригласили на тренировку со сборной Андорры до 17 лет, а позже — на тренировку в составе сборной до 19 лет, выступающей в отборочном турнире чемпионата Европы.

Бабот получил приглашение на матч сборной до 19 лет и вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии (0:3), а затем на 15 минут против Белоруссии (0:2) 15 октября