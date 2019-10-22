Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

16-летний футболист из Германии отправил по электронной почте видео своего гола и попал в сборную Андорры

13:38
Теги:

16-летний футболист Пау Бабот, выступающий за «Карбенер» во втором дивизионе чемпионата Германии своего возраста (до 17 лет), нашел оригинальный способ попасть в сборную Андорры.

Бабот отправил на адрес футбольного союза Андорры письмо со своей биографией и видеозаписью гола, который он забил в матче против «Кикерс Оффенбах» несколькими неделями ранее.

В итоге его пригласили на тренировку со сборной Андорры до 17 лет, а позже — на тренировку в составе сборной до 19 лет, выступающей в отборочном турнире чемпионата Европы.

Бабот получил приглашение на матч сборной до 19 лет и вышел на поле на несколько минут в игре со сборной Германии (0:3), а затем на 15 минут против Белоруссии (0:2) 15 октября

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир