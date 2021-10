Интервью с Анной Виленской о музыке в фигурном катании и Фредди Меркьюри.

Музыка — часть нашей жизни и спорта особенно. Без нужных нот сложно представить себе футбольный матч, олимпийские соревнования или церемонию награждения наших спортсменов после триумфа. Именно музыка вызывает в человеке наибольший спектр эмоций. Для ряда спортивных дисциплин удачный выбор мелодии и вовсе напрямую влияет на будущий результат. В синхронном плавании, художественной гимнастике и фигурном катании аккомпанемент задает нужное настроение для выступления и либо помогает раскрыть демонстрируемый образ, либо, наоборот, путает как стороннего наблюдателя, так и судью.

Музыка в спорте и около спорта — особый жанр, особенности которого «СЭ» обсудил с Анной Виленской, известным музыковедом и композитором, а также блогером YouTube. Она лауреат многочисленных премий, автор собственных курсов. Анна рассуждает о возможных альтернативах гимну России на период антидопинговых санкций, музыкальной айдентике России, Игоре Корнелюке и Хансе Циммере, а также рассказывает, под какую музыку лучше заниматься фитнесом и тренироваться.

Язык маршей надо поменять на что-то более адекватное и тонкое

— Официальный гимн РФ из-за санкций запрещен до конца 2022 года, в качестве замены выбрали Первый концерт Чайковского. Как вы оцениваете это решение?

— На мой взгляд, не самый логичный выбор. По крайней мере, не то, что сразу приходит в голову. Если бы мне предложили выбрать альтернативу, то я бы голосовала за Глинку. В музыке Глинки больше русского, чем в музыке Чайковского. В музыке Чайковского больше самого Петра Ильича, много романтизма, но вот русского... Разве что символичных ассоциаций, он некий символ нашей культуры, хорошо известный за рубежом. Если смыслом было передать некие черты нашей страны в таком виде, то, в принципе, неплохо. В музыке Чайковского из Первого концерта все начинается очень торжественно, а потом идут болезненные нотки. И снова торжество. Это пробивная любовь к жизни. Возможно, смысл был в том, что нашу любовь к Родине и спорту не остановят никакие санкции. Я не уверена, что был такой тонкий подтекст, но если это так, то действительно красиво.

— Вы говорили о желании увидеть гимн от Глинки. Речь идет о «Патриотической песне»?

— Нет, мне близок хор «Славься» из финала оперы «Жизнь за царя». Хотя, наверное, это уже устаревшая немного история, но она и правда по своей структуре похожа на гимн. Сейчас есть тенденция как минимум у футбольных клубов, а даже и у некоторых стран менять гимны. Искать новые символы, культурный код. Хотят модернизировать музыкальный язык маршей во что-то более адекватное и тонкое. В этом плане мой вариант не совсем подходит.





— Модернизация — это хорошо, но как же традиции? Сложно представить, например, матч Лиги чемпионов без ее гимна.

— Здесь дело не только в традиции, а в особенностях работы нашего мозга. Музыка запоминается, и определенные нейроны при дальнейшем ее прослушивании автоматически реагируют. Работают ассоциации. Кроме того, мозг испытывает радость, это радость распознавания знакомого. То же самое мы испытываем, когда видим знакомые лица. Это наша эволюционная способность, которая помогала древнему человеку узнавать своих среди чужих.

— Многие политики и люди из мира спорта предлагали вместо гимна на Олимпиаде использовать песню «Катюша».

— Мне это не близко. Это милитаризация, которая мне не близка. Точно не лучшая ассоциация для иностранцев с Россией. Хочется, чтобы за рубежом знали, что мы можем не только воевать. У нас много и более душевных историй.

Идеальная композиция о России — это некий микст из всего

— Частая музыкальная ассоциация с Россией — это «Время, вперед!» Свиридова. К примеру, ее используют сейчас фигуристы Мишина и Галлямов как раз с целью подчеркнуть свое происхождение. Вам близок такой образ нашей страны?

— Я не думаю, что «Время, вперед!» — это образ России за рубежом. Это музыка о советской эпохе, и в ней заложены образы СССР. Со времен распада СССР прошло уже 30 лет, и у нас случилась новая Россия. Но саму музыку я обожаю, часто ее слушаю. В ней огромное количество энергии. Думаю, такая музыка помогает фигуристам настроиться на огонь, на движение. Там постоянно повторяется ритм, машинный паттерн внизу. Поэтому выбор неплохой, но не стоит из него делать историю о нашей стране и ее культуре. Иначе это эксплуатация советской идентичности, популярная у старшего поколения. Мне 23, и меня эта история вообще не трогает.





— Вы говорите об образах новой России. Но в чем они заключаются в музыкальном плане? Неужели это последняя школа рэпа?

— Можно воспринимать российское через исполнителей и композиторов. Но я бы отталкивалась от другого. Разделила музыку России всех времен на несколько категорий: фольклорные плачи, русская имперская симфоническая — сюда Глинка и все остальные, — русская романтичная времен расцвета нашей государственности — здесь Чайковский, балет, предсоветская Россия, советские песни — и потом ощущение России как русской пустоты и тоски. Еще ярко выделяется Россия бандитская, тюремная лирика, ранний рэп вроде Децла. Современные пласты культуры еще не сформировались и не улеглись, поэтому я бы их не рассматривала. В идеале я бы создала композицию, которая обобщала бы все грани нашей Родины, написала бы что-то новое.

— Игоря Корнелюка периодически используют фигуристы, но это скорее ностальгия по 1990-м, разве нет?

— Эпоха 1990-х получилась для нас очень колоритной и уже устоялась в истории, наложила свой штрих. Не уверена, что именно Корнелюк для меня как образ 1990-х, хотя я обожаю «Там для меня горит очаг». Она гениальная и классная, здорово сделана, но полного образа той эпохи опять же не дает. В идеале нужно пробовать микст, чтобы взять понемногу от разных знаковых мелодий.





У нас есть зацикленность на прошлом — нужно искать новое

— На Западе сегодня мы видим такие имена, как Ханс Циммер, Людовико Эйнауди, Джон Уильямс — это мировые суперзвезды, при этом они работают в высокой культуре. У нас словно нет ответа на них.

— Не соглашусь. В России полно всего, у нас есть замечательный композитор Владимир Мартынов. Наверняка вы о нем и не слышали, а у него, между прочим, несколько саундтреков к фильмам Паоло Соррентино. Например, к «Великой красоте». Наши ребята много и круто пишут для мирового кино. Им по 30-40 лет, и их признают, слушают, восхищаются ими.

— Возможно, гении и есть, но о них знают единицы. Тот же Циммер или Джон Уильямс известны миллионам.

— Да, композитор, который пишет симфоническую музыку, сегодня может стать известным только через кинематограф. У нас с кинематографом ситуация не самая лучшая. Кроме того, у нас нет лифта для композиторов и наметились проблемы с музыкальным образованием.





— Если не кино, то, может, как раз спорт и мог бы стать проводником для молодых композиторов к мировой известности? Выступления на Олимпиаде по художественной гимнастике или фигурному катанию смотрят миллионы людей по всей планете.

— Коллаборация со спортом была бы отличной историей. Молодым композиторам часто поступают заявки написать гимн для спортивной команды. Некоторые берутся за эту возможность, но я ни разу не видела, чтобы кто-то выигрывал. И в техническом задании таких заявок сразу прописывается, что этот гимн или марш должен быть в таком-то стиле, в качестве референса указывают советские материалы. На мой взгляд, у современной России есть фокус зацикленности на прошлом. Мне кажется, стоит от этого отказаться и дать возможность ребятам экспериментировать.

Спорту нужен джаз — он как раз про движение и возбуждение, про энергетику

— Получается, нужно отойти от стереотипов и попробовать найти что-то свежее?

— Либо попробовать взять те темы, которые уже давно были в России, но ранее не находили отражения в искусстве. Например, русская природа. Или тот факт, что наша страна такая неровная по национальному составу. Есть много тем, которые не брали те же Чайковский с Глинкой или советские композиторы.

— Если бы вам, кстати, предложили написать музыку к программе для фигурного катания или художественной гимнастики, как бы вы на это отреагировали?

— Как минимум попробовала бы. Почему нет? Мне очень нравятся постоянно повторяющиеся монотонно-медитативные формы, в том числе с тихим звуком. Как, например, Билли Айлиш. У современности есть большой запрос на тишину, шепот, интимность, камерность, мягкие формы. И я бы хотела видеть прокат не свирепо яркий, как у Свиридова, а нечто неожиданное, нежное, тихое и задумчивое. Повторяющийся минимализм. Как я поняла, вы восхищаетесь Циммером — так он ведь минималист. Референс саундтрека к «Интерстеллару», что-то такое хорошо бы подошло для фигурного катания. Это было бы и современно, и душевно.





— Что вы бы описали как «главная спортивная музыка»? Это что-то в духе Eye of the Tiger? Highway to Hell? We Will Rock You? Или что-то другое? Какая сразу ассоциация срабатывает при слове «спорт»?

— Если честно, то кричалка «Оле-оле-оле». Кричалка — это тоже музыка на самом деле. Или что-то про Америку, про чирлидерш. Про американский футбол.

— Многие связывают спорт с группой Queen. С чем соотносится популярность их музыки именно в спортивной среде?

— Эта стадионная музыка. Это не рок, а скорее поп-жанр, но он работает именно на большую аудиторию. Все сложилось, у Фредди очень громкий голос, они очень хорошо продумывали историю с общими формами музыкального движения. Все кричит, все крупным мазком. Но так обобщать не стоит. Лучше посмотреть на конкретные примеры — те же We are the Champions и We Will Rock You. В We are the Champions есть одна суперинтересная деталь: при подходе к припеву, когда мы уже должны петь «We are the champions, my friend!», музыка незаметно, но резко сигает на тон вверх. Подготовка к припеву готовит другую тональность, а сам припев начинается выше. Это понятно людям, которые любят спорт. Ощущение рывка, последнего прыжка. We Will Rock You, в свою очередь, устроена так, что физиологически мы не можем не совершать под нее движения. Она призывает нас в своем корневом виде присоединиться к стадионному орнаменту, этому топоту и хлопкам. Мы эволюционно так созданы.





— То есть We Will Rock Нou исполняет функцию обобщения и объединения болельщиков в единое целое на спортивной арене?

— Верно. И заставляет активизироваться, двигаться. Мобилизует, заряжает тебя изнутри. Создает нужную энергетику. Все эти мотивы очень в тему на стадионе во время важного матча. Эти песни из одного альбома, и они очень здорово попали в человеческое нутро.

— При этом они звучат сегодня на любом стадионе мира и уже немного даже приелись. Есть ли интересные альтернативы привычным мелодиям группы Queen? Что-то необычное для плей-листа диджея на арене.

— Я бы похулиганила и нашла бы что-то со сменой тональности. Чтобы начиналось тихо и заканчивалось громко, так можно завести зал. Есть две песни Radiohead, которые устроены таким образом: Myxomatosis и National Anthem. Получится эффект буйства толпы. Либо пойти в сторону джаза. В Америке есть крутая традиция, когда джазовый оркестр проходит по улице и джемит друг с другом. Это не совсем академический, симфонический джаз, а скорее легкая импровизация. Играют трубы, тромбоны, барабаны, саксофоны, все вокруг раздувается, становится все громче и радостнее. Мы все время видим либо поп-композиции, либо рок, либо классика. Джаз — вот выбор для спорта! Он про движение, про телесное возбуждение, про энергетику. Не понимаю даже, почему его еще не используют.





Для тренировок хороши диджей-сеты. Например, Вивальди от искусственного интеллекта

— Есть несколько исследований о влиянии музыки на такт движения сердца, работу мыщц. Якобы при грамотном выборе музыки можно улучшить свои показатели и успехи на тренировках. Вы склонны доверять подобного рода заключениям?

— Если сменяется пульс и темп в музыке, то действительно сменяется и ритм сердца. Поэтому, подбирая музыку для кардиотренировок, я бы не делила все на треки, чтобы сердцебиение не скакало, а слушала бы полноценный диджей-сет. Так можно играть с сердцебиением, ускорять и замедлять его, либо, наоборот, держать в стабильности.

— То есть попурри, которое длится примерно полчаса, и ты в это время упорно тренируешься, верно?

— Это была бы крутая и очень полезная история. Наверняка такие и можно найти. Это точно лучше любого плейлиста, потому что будет концентрация. Плейлисты Spotify и других подобных сервисов для фитнеса — это не более чем коммерческая история. Осмысленного выбора я там не вижу.

— Стилистика таких диджей-сетов имеет значение? Условно, это должна быть непременно электронная музыка?

— Не обязательно. Абсолютно любая. Хоть музыка Вивальди, написанная искусственным интеллектом. Я бы лучше под нее подвигалась.