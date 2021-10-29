Как проблема с визами повлияла на наших фигуристов? Они вылетели позже, и тренировочный график сбился

В Канаде пройдет второй этап «Гран-при», настроение перед которым испорчено чиновниками.

Уже сегодня ночью в канадском Ванкувере стартует второй этап чемпионской серии «Гран-при» по фигурному катанию. На Skate Canada наши фигуристы добирались с огромным трудом. Бюрократическая волокита с выдачей виз вообще поставила российских спортсменов под риск пропуска соревнований, поскольку вылетать пришлось в самый последний момент, а по прилете в Канаду проходить обязательный трехдневный карантин. Благо все решилось благополучно и оргкомитет турнира пошел навстречу Камиле Валиевой и другим участникам. Только возникает важный вопрос: как сильно повлияли возникшие сложности на тренировочный процесс и акклиматизацию?

Сложности с документами и поздний вылет в Канаду

По составу канадский этап будет едва ли не самым мощным из запланированных. В том же женском одиночном нас ждет повторение битвы Finlandia Trophy — тройка Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева снова в сборе. Должны были подтянуться и серьезные конкуренты. Например, японка Рика Кихира. Но у нее рецидив старой травмы, поэтому ее в Ванкувере не будет. Зато приехала Алиса Лью, главная надежда американцев в этом сезоне. Лью очень высоко котировалась по юниорам и неплохо стартовала во взрослом спорте. Если не за победу, то как минимум за пьедестал у нее точно получится побороться. А учитывая уровень конкуренции за квоту в финал серии и жгучее желание ISU не допустить «русского» финала, важна каждая позиция и каждый рейтинговый балл. Стоит отметить и японок Вакабу Хигучи и Маи Михару, а также кореянку Хэ Эн Ли. Эти девушки смогут обойти наших только в случае полного завала, но от него никто не застрахован.

Тем более в Канаду россиянки едут явно не в лучших кондициях. Вылететь за океан получилось только во вторник, поскольку паспорта с визами консульство Канады выдало нашим фигуристам в понедельник. С учетом отсутствия прямого авиасообщения между Москвой и Ванкувером до места назначения они добрались только к вечеру среды. Естественно, двух дней на восстановление и акклиматизацию недостаточно, к тому же не было и необходимого количества тренировок, так как сразу по прилете россиян посадили на карантин. При этом власти Канады могли и вовсе отказать в праве на участие в старте, поскольку регламентом положен карантин в трое полных суток, то есть к моменту коротких программ фигуристы находились бы в изоляции. Не до конца ясно, кто виноват в сложившейся ситуации, но исполнять сложные элементы Валиевой и Туктамышевой после таких приключений явно будет непросто. Косторная же готовится представить две новые программы. Одна из них, вероятно, старая — это произвольная под Lovely в исполнении Билли Айлиш. Короткая — под композицию New York, New York Фрэнка Синатры.

Сильные конкуренты в парном катании и танцах

Наши одиночницы — не единственные, кто добирался до Канады в последний момент. Не смогли вовремя получить документы и пропустили первоначальный рейс также и Макар Игнатов с Евгением Семененко. Петербургские одиночники не фавориты Skate Canada, но на достойное выступление каждого из них мы вправе рассчитывать. Как и на возможные чудеса от Александра Самарина. На осенних стартах перед началом серии «Гран-при» подопечный Светланы Соколовской выглядел чуть ли не увереннее всей нашей мужской сборной. Поэтому будет любопытно посмотреть на Самарина в прямом сравнении с лучшими ребятами мира. Это не фигура речи, поскольку в Ванкувере будет трехкратный чемпион мира Нэтан Чен. После провала на домашнем этапе в Лас-Вегасе в Канаде он наверняка будет разрывать. Ждем девять четверных! Опасен и Джейсон Браун, который хоть вновь и отказался от четверного, но за счет компонентов всегда набирает приличные баллы. В претенденты на медали стоит записать и грузина из команды Тутберидзе Мориса Квителашвили, а также канадца Кигана Мессинга.

Парное катание традиционно считается нашей вотчиной, но этап в Америке показал, что соперники подтягиваются по уровню и даже японская пара может сделать наших чемпионов Европы, стоит тем споткнуться. У Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным и вовсе нет заметных титулов, при этом им крайне важно пробиться в финал, чтобы остаться в гонке за третью олимпийскую квоту. Против них будет новообразованная пара Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд, которая заявлена за Канаду, и китайцы Суй Вэньцзинь/Хань Цун. За первыми — опыт и лояльность судей, а козыри Суй и Ханя можно перечислять часами. За пьедестал поборются и канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, а также американцы Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк. В танцах мы сторонние наблюдатели. Две наши молодые пары только переходят из юниоров во взрослые и вряд ли смогут включиться в борьбу с недавними призерами чемпионата мира Пайпер Гиллес/Поль Пуарье, а также опытными американскими, итальянскими и испанскими дуэтами. В этом виде спорта так не принято, хотя амбициозная дочь Тутберидзе Диана Дэвис с сыном актера Бориса Смолкина Глебом наверняка с этим поспорят. Как и перспективная пара из школы Ирины Жук и Александра Свинина — Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный.

Расписание «Гран-при Канады»

29 октября, пятница

23.00 Пары. Короткая программа

30 октября, суббота

0.35 Мужчины. Короткая программа

3.00 Танцы на льду. Ритм-танец

4.45 Женщины. Короткая программа

23.00 Пары. Произвольная программа

31 октября, воскресенье

0.45 Мужчины. Произвольная программа

3.30 Танцы на льду. Произвольный танец

5.30 Женщины. Произвольная программа

1 ноября, понедельник

0.00 Показательные выступления

Состав сборной России

Женщины. Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия)

Мужчины. Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия)

Пары. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)

Танцы. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Россия)