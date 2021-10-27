Как Ягудин похоронил альтернативный чемпионат мира. Почему профессиональное фигурное катание проиграло любительскому?

Большие соревнования для звезд прошлых лет еще могут вернуться и помочь Загитовой с Медведевой.

Фигурное катание остается самым уникальным олимпийским видом спорта по числу стартов за сезон. Если биатлонисты, конькобежцы или баскетболисты выходят соревноваться по несколько раз в неделю, то фигуристы — 6-7 раз в году. Это объяснимо — фигуристы показывают программы, которые при частом просмотре надоедят публике. А на несколько программ в год сил хватает не у всех (правда, Алена Косторная может высказать другое мнение).

Еще одна особенность вида спорта — раннее завершение карьеры, особенно у девушек. После 20 лет им фактически некуда податься. В футболе звезды продолжают играть в низших лигах, переходят в пляжную разновидность или по крайней мере играют выставочные матчи. В автогонках в разное время существовало множество серий, куда переходили бывшие члены клуба «Формулы-1», — DTM, IndyCar, A1 Grand Prix. Сейчас они тусуются в электрической «Формуле Е».

В фигурном катании бывшие звезды могут уйти только в шоу, в которых не ведется даже шуточный подсчет очков. Соревновательных форматов для них нет. А как было бы круто увидеть снова противостояние Плющенко и Ягудина, Загитовой и Медведевой! Евгения сейчас выступает в полуспортивном «Ледниковом периоде», но раскрутить из него принципиальное противостояние так и не удалось. Поэтому люди уходят в тренеры либо в комментаторы.

На рубеже веков фигурное катание было расколото

Но еще лет 20 назад все было не так. И наряду с так называемыми любительскими чемпионатами мира проводились профессиональные, где продолжали выступать олимпийские чемпионы и чемпионы мира предыдущих лет. В середине 1990-х события с такими именами собирали огромную аудиторию зрителей и спонсоров и были куда прибыльнее, чем официальные турниры ISU. Но что произошло потом? Почему профессиональное фигурное катание схлопнулось быстрее, чем карточный домик? И как происходили взлет и падение этого формата?

Идеологом профессиональных чемпионатов был двукратный олимпийский чемпион и первый в истории автор тройного прыжка Дик Баттон. В свои 92 года он до сих пор здравствует. В 1980-х турнир на постоянной основе стали проводить в США. Суть была в том, что спортсмены могли более креативно подойти к программам и меньше сдерживаться из-за правил ISU. Дошло до того, что профессионалов отлучили от официальных соревнований и разрешили вернуться только в 1994 году. Хотя конфликты возникали и раньше — так, пара из ФРГ Марика Килиус/Ханс-Юрген Боймлер была лишена серебра Олимпиады-1964 за подпись под контрактом с шоу Holiday on Ice перед Играми. Награду вернули лишь спустя 23 года.

К Олимпиаде-1998 на рынке существовали десятки различных конкурирующих профессиональных промоушенов — от Ice Wars до «Битвы полов». Но буквально за несколько лет всё кануло в Лету.

Закат профессионального катания

Если говорить тезисно — то причин было две. Фигуристы проиграли конкуренцию лигам по игровым видам спорта — НБА, NFL, MLB. И окончательно похоронила чемпионаты мира среди профи попытка соединить их с любителями. В 1998 году чемпионаты мира получили статус pro-am, то есть профессионалы и любители получили возможность встретиться друг с другом. Ожидания были огромные. Но, как оказалось, фактически это закончило историю профессиональных чемпионатов.

Вот что по этому поводу говорил четырехкратный чемпион мира Курт Браунинг: «Турниры были прекрасны, но потом Дик Баттон сменил формат. Алексей Ягудин участвовал в них как любитель, хотя никогда не должен был. Никогда! И это был момент, когда я сказал себе: «Всё, я завязываю с этим». Как у нас может быть чемпионом мира среди профессионалов человек, который стал олимпийским чемпионом и даже не перешел в профессионалы? Это тоже убило идею».

Ему вторит еще один уважаемый человек, олимпийский чемпион Брайан Бойтано: «Думаю, мы стали старше, и я не хочу соревноваться с молодыми парнями. Одно дело, когда мы боремся с Куртом, другое — когда нас бросают против ребят на 20 лет моложе, против Ильи Кулика или Алексея Ягудина. Это не то, чем мы должны заниматься. Мы с Куртом не хотим больше делать тройные аксели, это сложно для наших тел».

Другими словами, признанные звезды обиделись, что к ним пришли бывшие любители-юнцы и стали обыгрывать, — к тому же никаких обратных выгод профессионалы от прихода любителей не получили. Фактически это было поглощение. Недолго думая, Бойтано и Браунинг перестали приезжать на чемпионаты мира. А новых личностей подобного масштаба в Америке не появилось.

Да и стать по-настоящему другими у профессиональных чемпионатов не получилось. Там было больше артистизма, но это точно не было похоже на показательные номера того же Филиппа Канделоро, чемпиона мира среди профессионалов 2000 года.

Маркетинговые причины также оказались прозаичны. Рынок фигурного катания оказался перенасыщен — публика не нуждалась в таком количестве соревнований и шоу. Спрос начал падать, и телевидение перестало покупать права на трансляции, предложив альтернативную схему — time-buy. Теперь организаторам предлагалось самим выкупать слоты в телеэфире и приводить под это спонсоров. В условиях растущих издержек на переезды, оплату судей, компьютерные системы подсчета это было невозможно. Довольно быстро фигурное катание проиграло более успешным видам спорта.

Последним чемпионом мира среди профессионалов стал всё тот же Ягудин.

Возможно ли возвращение профессиональных чемпионатов?

Известный агент и продюсер Ари Закарян как-то говорил в интервью «СЭ», что возрождение профессиональных чемпионатов — одно из условий обретения фигурным катанием популярности. Именно поэтому мы постоянно говорим о том, как важно поддерживать интерес к фигурному катанию, придумывать новые форматы, рассказывать о героях и не бояться говорить о соперничестве. Далеко на комментариях «я борюсь сам с собой за максимум» не уедешь.

Попытка провести еще один неофициальный чемпионат мира предпринималась в 2012 году, тогда в японскую Сайтаму съехались сильнейшие фигуристы, и получились такие результаты:

Женщины. 1. Сидзука Аракава (Япония) — 64,80. 2. Джоанни Рошетт (Канада) — 63,47. 3. Ирина Слуцкая (Россия) — 61,97. 4. Сара Майер (Швейцария) — 54,53. 5. Лаура Леписто (Финляндия) — 52,98. 6. Кимми Мейсснер (США) — 51,90.

Мужчины. 1. Джеффри Баттл — 83,40. 2. Курт Браунинг (оба — Канада) — 71,57. 3. Илья Кулик (Россия) — 69,93. 4. Такеши Хонда (Япония) — 69,32. 5. Алексей Ягудин (Россия) — 69,10. 6. Филипп Канделоро (Франция) — 51,63.

Браунинг таки обыграл нелюбимого Ягудина, но тот турнир тоже не задержался. Более дешевые шоу оказались востребованнее. Периодически приходят новости о покупке прав на бренд профессионального чемпионата разными компаниями, но рейтинги в Европе и Америке недвусмысленно намекают: спасти бы любительскую фигурку, не до жиру.

Если пофантазировать, и в нынешнем спортивном фигурном катании можно было бы сделать шаги к более раскрепощенному профессиональному. Прыжковый турнир на Кубке Первого канала был первой ласточкой. Однако есть еще один формат соревнований в фигурном катании, о котором знают гораздо меньше, но он используется на соревнованиях в США. Импровизация, или Interpretive skating. Заранее известна тема музыки, но не конкретная композиция. И вот так по ходу проката нужно под нее подстраиваться:

Только представьте — Косторная пытается придумать хореографию под Шуфутинского, а Трусова — вписать четверные в Круга... Впрочем, если серьезно, фанаты уже освоили эту идею, подставляя под прокаты любимцев другие песни.

Вот, например, Загитова под «Любэ».

Или Валиева под Rammstein.

Возможно, этот вариант может стать новой фишкой Кубка. Правда, теперь он, кажется, повторяет судьбу профессиональных чемпионатов мира. В этом сезоне турнир включен в официальный календарь Федерации фигурного катания России, а значит, вынужден подчиняться ее регламенту. Значит ли это, что шоу-форматов мы больше не увидим, — узнаем в марте.