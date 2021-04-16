Американцы — вторые с отставанием в восемь баллов, Япония — на третьем месте.

В Осаке в пятницу прошел уже второй вид соревнований в рамках командного чемпионата мира. Сегодня там выступали танцевальные и спортивные дуэты, а мужчины показывали произвольную программу. Сборная России лидировала, но отрыв был минимальный, всего два очка. И много зависело от выступлений Михаила Коляды и Евгения Семененко.

Пары и танцы — на высоте, несмотря на недочеты

Чуть-чуть улучшить положение дел по итогам всех коротких программ могли пары — чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов приехали в Осаку явными лидерами. Впрочем, они это просто подтвердили, принеся сборной 12 баллов. Прокат идеальным не вышел — Саше снова не покорился сальхов, вместо тройного получился только двойной. При отсутствии главных соперников из России и Китая хватило даже 73 баллов за прокат — в других обстоятельствах этого было бы маловато для борьбы за лидерство. Но здесь команда только укрепила свое лидерское положение — теперь россиян и американцев разделяло пять баллов.

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В принципе, такой разрыв — вполне комфортный, так что в произвольных программах нужно было лишь откататься на примерно таком же уровне. В танцах проблем не возникло — Виктория Синицина/Никита Кацалапов хоть и снова откатались похуже, чем в Стокгольме, но уверенно выиграли и эту часть соревнований и снова принесли сборной 12 баллов. Во время проката у Вики расстегнулась молния на платье сбоку — часть болельщиков могли вспомнить аналогичную проблему у француженки Габриэлы Пападакис на Олимпийских играх в Пхенчхане. Вполне возможно, что именно это стоило четырехкратным чемпионам мира золотой медали. Здесь и масштаб соревнований не тот, и особо серьезных соперников не было, поэтому никаких последствий эта неприятность не принесла.

Но парные виды в Японии — это просто какие-то подводящие соревнование к главным — турниру одиночников. Поэтому мужчин и женщин выступает ровно в два раза больше, чем спортивных и танцевальных дуэтов.

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Вчера и сегодня в трех видах из четырех сборная России лидировала — отставали только одиночники. Но Михаил Коляда и Евгений Семененко сделали все, что могли на тот момент времени, — грубых ошибок ни у одного из них не было. Не хватило, пожалуй, либо сложности контента, либо высоких оценок за компоненты. Но ситуация не изменилась бы и в произвольной программе — нужно было просто делать свое и сильно не проседать по местам.

Смотреть выступления Миши и Жени стоило хотя бы ради интересной поддержки после их выступлений. Команда во главе с капитаном Елизаветой Туктамышевой подготовила сценки в поддержку мальчиков. Семененко в короткой катался под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» — сборная надевает черные очки, а Лиза изображает потасовку на улицах бандитского Петербурга. Коляда представил кокетливый танец под Let's Get Loud с характерным движением с поправлением волос — команда повторила то же самое.

Коляда и Семененко прыгнули выше головы

Сегодня капитана Лизы на парах и танцах не было — удивительно, учитывая ее присутствие на тренировке (и вполне чистый прокат там, кстати) и выкладывание фотографий в Instagram. Фанаты уже начали шутить, что фигуристка просто решила продолжить тему бандитского Петербурга и поговорить с одиночниками «по-мужски», настраивая их на прокат. На выступлении Евгения Семененко в произвольной Туктамышева уже была — Женя откатал практически чисто, словно подтвердив теорию о разговоре.

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Семененко получил на пять баллов меньше, чем на чемпионате мира в Стокгольме, — ровно на такую сумму ему поставили меньше в компонентах. Чуть больше можно было получить, если бы Женя сделал все непрыжковые чисто, однако в этот раз дорожка оказалась только второго уровня. Но сборная России хотя бы осталась при своих в случае с Семененко.

За Мишу Коляду волновались особенно — в этом сезоне он, конечно, катается гораздо стабильнее, чем два года назад. Сейчас хотя бы особо нет кучи «бабочек» и падений, хотя без ошибок все еще не обходится. На командном чемпионате мира у Миши вполне мог бы случиться первый чистый прокат произвольной, если бы не двойной риттбергер в концовке. На дорожке шагов его тоже пошатывало, но все-таки получилось довольно чисто. Что после Жени, что после Миши команда тоже делала определенные движения из программ фигуристов: балетные руки, как в программе «Белый ворон» Коляды, и изображение горбунов в ожидании оценок Семененко.

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Обойти Юдзуру Ханю или Натана Чена нашим одиночникам пока, к сожалению, не под силу — опять же либо из-за компонентов, либо из-за недостаточной сложности контента. Двукратный олимпийский чемпион даже с «бабочкой» на четверном сальхове набирает огромные оценки, хотя уже почему-то меньше, чем раньше. Чен тоже без ошибок не обошелся — «бабочка» на флипе в каскаде, но дотянуться до него тоже пока нереально. Но в произвольной программе российские одиночники (и Коляда, и Семененко) по местам прыгнули буквально выше головы — стали третьим и пятым и упрочили лидерство команды по итогам двух дней соревнований. А ведь это наш самый слабый вид! Отрыв России от США теперь начал составлять восемь баллов.

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,77

2. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 66,09

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 65,82

4. Алекса Нерим/Брэндон Фрейзер (США) — 65,68

5. Клео Амон/Денис Стрекалин (Франция) — 61,37

6. Лори-Анн Матте/Тьери Ферлан (Канада) — 54,91

Танцы. Произвольный танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,15

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,75

3. Кэйтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) — 110,16

4. Аделина Галявиева/ Луи Торон (Франция) — 106,58

5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) — 100,82

6. Каролин Сусисс/Шейн Файрус (Канада) — 97,86

Мужчины. Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 203,24

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76

3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72

4. Кевен Эмо (Франция) — 169,13

5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33

6. Сома Уно (Япония) — 164,96

7. Даниэль Грассль (Италия) — 161,56

8. Джейсон Браун (США) — 160,33

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 152,64

10. Роман Садовский (Канада) — 134,80

11. Нам Нгуен (Канада) — 133,04

Общее положение команд после второго дня соревнований (6 видов из 8)

1. Россия — 91 очко

2. США — 83

3. Япония — 78

4. Франция — 56

5. Италия — 53

6. Канада — 42