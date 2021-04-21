Интервью с нашей новой чемпионкой мира.

Танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов в этом году провела по-настоящему победный сезон. Спортсмены выиграли каждый старт, где принимали участие, если только не учитывать этап Кубка России в Москве, где после ритм-танца им пришлось сняться с соревнований из-за проблем с коленом у Виктории. Но на этом ее печали не закончились. После московского этапа «Гран-при» Синицина заболела коронавирусом. Как рассказал затем ее тренер Александр Жулин, болезнь протекала тяжело, восстановление было долгим. Поражение легких — до 40%!

Паре пришлось пропустить чемпионат страны и в кратчайшие сроки подготовиться к финалу Кубка России, чтобы отобраться на чемпионат мира. Удивительно, но пара справилась с испытаниями и выдала три выдающихся старта. После успеха дома в финале Кубка их ждало золото в Стокгольме на ЧМ — первое для России с 2009 года, и золото на командном чемпионате мира в Японии. Первое в отечественной истории вообще. Об эмоциях после невероятного успеха, сложностях подготовки и планах на будущее Синицина рассказала в эксклюзивном интервью «СЭ».

Чувствовалась ответственность — нужно было не подвести команду

— По-настоящему «золотой» получился сезон. Всем довольны?

— Эмоции потрясающие! Сезон был напряженный, тяжелый, было много разных препятствий. Мы с Никитой очень рады, что он вообще состоялся, несмотря на пропуски предварительных соревнований, мы поехали на чемпионат мира, а потом и на командный чемпионат мира. И привезли оттуда золотые медали. Это очень круто, приятно. Мыслей много, эмоции переполняют. Правда, мы до сих пор немного уставшие после поездки, поэтому пока до конца даже не можем поверить в то, что с нами происходит. Но потихоньку понимание успеха уже приходит, сейчас верится уже гораздо больше, чем сразу после старта.

— У вас было две очень разные церемонии награждения. В Стокгольме — без гимна, российской символики и зрителей в пустом зале. И в Осаке, где были и зрители, и гимн, а кроме того, и рядом с вами была вся команда. По эмоциям и впечатлениям насколько для вас отличались две эти церемонии?

— На самом деле в Стокгольме церемония награждения, несмотря на все ограничения, была какой-то особенной. Не знаю почему, возможно, из-за того, что это были для нас настолько сложные соревнования, прежде всего психологически. Поэтому во время церемонии я была одновременно счастлива и полностью опустошена. Конечно, нам очень не хватало нашего флага и гимна, но в душе у нас и гимн играл, и флаг мы себе представляли. Самый эмоциональный момент — когда мы вешали с Никитой друг другу сами медали. Это было очень трогательно.

В Осаке, в то же время, награждение было не менее важным. Мы всей командой понимали, что, наверное, не скоро на международных соревнованиях прозвучит наш гимн, поэтому хотелось насладиться моментом. Мы пели в полный голос со всеми ребятами, нас слышали ребята из других стран, но нам было абсолютно все равно, мы гордо стояли и пели. Имели право.

— Выступление в команде накладывало на вас определенную ответственность, либо же World Team Trophy следует воспринимать как шоу-турнир и особого волнения не было?

— Нет, это огромная ответственность для каждого спортсмена на таких соревнованиях, потому что мы ехали туда всей командой. И результат зависит от всех сразу, но в то же время и от каждого по отдельности, от каждого проката. И нужно не подвести команду, мы командой ведем борьбу за победу и вместе получаем медали. Волнение было, но мы болели друг за друга, как могли поддерживали ребят.

— При этом вы же наверняка видели, что у США и Канады, например, в танцах на льду снялись первые номера сборной, а вы едете в статусе действующих чемпионов мира. Как отреагировали на новости о заменах в составе у конкурентов?

— Не буду скрывать, мы прекрасно понимали, что сборная России едет очень хорошим составом. Естественно, мы ехали бороться за первое место, все мысли у нас были исключительно на победу. Хорошо, что все срослось, все ребята в команде большие молодцы. Помню, как мы сидели в последний день и болели за девочек, в тот момент, когда откатала Лиза Туктамышева, мы уже гарантировали себе первое место, выиграли по очкам. Аня Щербакова выходила на лед последней и потом сказала, что каталась уже без такого давления, решила просто получить удовольствие от самого процесса. Она кайфовала.

— То есть на настрой отсутствие конкурентов на команднике не повлияло?

— Настрой отличался не из-за ослабленной конкуренции, а потому что мы понимали, что эти программы мы исполняем в последний раз, и нам хотелось получить удовольствие от прокатов. Плюс командный дух, поддержка в командном боксе, флаги. Это одни из самых приятных и добрых соревнований в моей карьере. С мотивацией проблем поэтому не было, на эмоциях нам хотелось выдать свой максимум.

Не нравится, когда в фигурном катании выбирают одну и ту же музыку

— Раз речь зашла про постановки, уже есть мысли о программах на следующий сезон?

— О произвольном танце мы начали думать еще до чемпионата мира, и сейчас у нас есть несколько вариантов, из которых мы будем выбирать. По ритм-танцу пока думаем. ISU объявили, что на олимпийский сезон будет блюз, уличные танцы. Так что подбираем согласно правилам музыку, сейчас еще в поиске, конкретных идей пока нет.

— Есть ли у вас композиция, под которую всегда хотелось выступить, но пока не было такой возможности? И почему?

— Не знаю, сложно сказать. Определенные мечты были, но эту музыку уже столько раз использовали... Обычно все, что я хотела, о чем мечтала, — то мы и катали.

— То есть если от музыки отказывались, то по причине нежелания повторять за кем-то еще?

— Конечно. Все-таки новизна многое значит, в фигурном катании очень часто повторяется одна и та же музыка. Иногда даже в рамках одной разминки, друг за другом одно и то же. Лично мне это не нравится.

— Для примера, что вы хотели и отбросили? Наверняка что-то из категории золотого фонда: «Болеро», «Лебединое озеро», «Кармен»...

— Мне очень нравится «Кармен», я бы хотела! Но его повторяли так много раз, перебор. Нравится и «Лебединое озеро». Отчасти мы уже его катали, у нас был вальс из этого балета, так что, можно сказать, маленькая мечта сбылась. «Болеро» мне тоже нравится, но опять же, сложно показать что-то новое с этой музыкой. Много хороших мелодий. Я не то чтобы мечтала прокатать под эти композиции, это скорее неумирающая классика, которая всегда хватает за душу. И вызывает эмоции как у тех, кто на льду, так и у зрителей.

— Как относитесь к рискованным и необычным программам? К примеру, последний ритм-танец французов Пападакис/Сизерон и произвольный танец у американцев Чок/Бейтс под египетские мотивы?

— Почему бы и нет, получилось неплохо. Можно выбирать любую тему, любую музыку, я за нестандартные подходы и эксперименты. Главное, чтобы мелодия подходила паре и движения были органичными. Сложнее всего не подготовить на тренировках элементы, а суметь выдать эмоции уже на соревнованиях, выкатать программу. Выкатать произвольную программу в таком формате будет одновременно классно, но и тяжело, все-таки она требует больших трудозатрат, чем ритм-танец. Но первостепенный вопрос — насколько подходят такая музыка и характер танца паре.

Мы рады своей золотой медали — не было мыслей о том, кто приедет, кто нет

— Если вернуться к вопросам конкуренции, вам было обидно, что французы Пападакис/Сизерон пропустят чемпионат мира?

— Если честно, то мне их не хватало.

— То есть доходили до вас все эти разговоры в интернете, что пусть у вас и золото, но с поправкой на отсутствие главных претендентов...

— Золото — оно и есть золото. В этом плане у меня никаких переживаний нет.

— Возможно, вы сейчас получили важное стратегическое преимущество перед Пападакис и Сизероном? Вы все-таки выиграли чемпионат мира, командный ЧМ, вы сейчас лучшая пара мира... А где пропадали полтора года французы — никто не знает...

— Скажу так, мы ни в коем случае не хотели сдаваться. У нас было не так много времени на подготовку к ЧМ, но мы сумели подготовиться, приехали и откатались чисто. Вообще не было мыслей о том, что кто-то приедет, кто-то нет. Мы прежде всего рады своей золотой медали.

— То есть это уже проблемы французов, что они не приехали?

— Абсолютно точно.

Сейчас время девочек, но и мы делаем максимум из того, что можем, для успеха

— По поводу вашего здоровья, не стоит переживать?

— Сейчас все вроде хорошо, слава богу. Поэтому совсем скоро будем приступать к работе над новыми постановками. И одновременно продолжать поддерживать здоровье, потому что это требуется. Требуется всегда.

— Речь о восстановительных процедурах после перенесенного коронавируса?

— Нет, в этом плане все в порядке, с легкими все хорошо. Речь про колено, мне его нужно постоянно закачивать, делать определенные упражнения, чтобы поддерживать его в нужном для спорта состоянии. Последствия есть у каждой травмы, и сейчас мне надо ответственно подходить к вопросам здоровья.

— Вообще считается, что танцы на льду более безопасный вид спорта, нежели парное катание и одиночное, но наверняка свои риски есть и у вас?

— Конечно же, мы не прыгаем четверные прыжки, у нас нет выбросов и нагрузка, возможно, не такая сильная на колени и суставы, как с прыжков. Но у нас есть свои сложные элементы, которые требуют серьезной физической нагрузки. В любом случае колени, спина, голеностоп — все это зоны повышенного травматизма. Нагрузки очень высокие, и я точно не могу сказать, что мы в безопасности. К примеру, многие сложные поддержки очень травмоопасны.

— Сейчас есть тенденция, по крайней мере в России, особой популярности одиночного катания, при этом парное катание и танцы остаются в тени. Хотя некоторое время назад и танцы на льду были очень популярными. Вам обидно, что все так происходит, и есть ли мысли, как это можно исправить?

— Мы сейчас встретили такое поколение, когда очень популярно женское одиночное катание. Но если мы вспомним хотя бы 2006 год, Олимпиаду в Турине, тогда безумно популярны были танцы на льду и пары, а женщины были немного позади. То есть раз на раз не приходится, возможно, через какое-то время будут популярны мужчины и пары. Или танцы. Сейчас время девочек, они молодцы, но и мы делаем максимум от того, что можем. И максимум для того, чтобы двигать свой вид вперед.

— Какие-то изменения в правилах возможны для того, чтобы сделать более понятными и интересными танцы на льду для рядового зрителя?

— Мы, к сожалению, на правила не влияем и их не меняем. Это делают в ISU. Пока что не все тонкости новых правил объявили, не все понятно. Думаю, что в преддверии олимпийского сезона ничего кардинально не изменится, а вот уже после Олимпиады в Пекине какие-то изменения возможны. Какими они будут — покажет время.

Хотим в отпуск за границу — в теплую страну на море

— По дальнейшим планам и подготовке — сейчас тренировки будут идти, наверное, еще месяц-полтора?

— Да, мы сейчас выходим на лед, ставим новые программы, делаем каркас, скелет новых программ. Потом идем в отпуск в конце мая и через две недели выходим на лед. Уже будет серьезная подготовка, сборы, и уже совсем скоро новый сезон, контрольные прокаты и первые соревнования.

— Уже сейчас идеи по месту для отпуска есть? В наше время выбрать, на какой курорт полететь, непросто...

— Идеи есть, но раскрывать их пока не хочу.

— Это Россия или зарубежные страны?

— Постараемся за рубеж. Очень хочется на море, в теплую страну.

— Очень скоро как раз Египет открывает авиасообщение.

— Посмотрим, возможно, и туда решимся. Главное, чтобы была теплая страна и границы открыты.

— Предсезонную подготовку, думаю, начнете пораньше, с учетом того, что следующий сезон олимпийский?

— На самом деле мы как обычно стабильно делаем для себя тренировочный план, так его и придерживаемся. У нас всегда отпуск в конце мая — июне, в конце июня-июля начинаем кататься, выходим на лед. Главное — выйти на лед уже отдохнувшими, готовыми, здоровыми, с поставленными программами и работать, работать, еще раз работать. Будет непросто.