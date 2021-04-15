Гербольдт считает, что другим странам будет крайне сложно бороться с Россией на командном ЧМ

Призер чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала «СЭ» выступления Елизаветы Туктамышевой и Анны Щербаковой на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке.

«Наши девушки выступили достойно. Оценки у них замечательные, разрыв по ним между собой небольшой. Для меня их места в короткой программе неудивительны. Я в принципе так и думала, что девочки между собой разыграют золото и серебро», — сказала Гербольдт «СЭ».

Катарина Гербольдт также прокомментировала выступление японской фигуристки Рики Кихиры.

«Все говорили про Кихиру, но, на мой взгляд, по тому уровню катания, который она показала на чемпионате мира в Стокгольме, было видно, что Рика в этом сезоне не готова. Не так готова, как наши девушки. Ждем, когда откатают мужчины. Думаю, что ни в одной сборной, кроме нашей, нету столько спортсменов, которые в каждом виде могут претендовать на медали высшей пробы. Поэтому другим странам будет крайне сложно бороться с нами», — добавила Гербольдт.

После короткой программы женщин на командном ЧМ сборная России занимает первое место. Короткую программу выиграла Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева. Ранее в четверг первыми в ритм-танце стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Екатерина Звенигородская)

Онлайн-трансляция первого дня командного чемпионата мира — здесь.