Коляда планирует исполнять четверной лутц на соревнованиях

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда рассказал о работе с Алексеем Николаевичем Мишиным и планах на четверной лутц. Фигурист пообщался с журналистами после выступления в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

«Всех очень взбудоражил в хорошем смысле мой переход. Мы очень много работаем, переделали полностью систему тренировки и подготовки к выходу на старт. Конечно, остаются еще нерешенные вопросы. Будем на над ними работать. Четверной лутц? В планах такое есть», — рассказал Коляда журналистам.

На командном чемпионате мира в общем зачете после двух этапов лидирует Россия (35 баллов), далее идут Япония (27 баллов) и США (25 баллов).

(Анастасия Плетнева)