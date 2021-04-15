Короткая программа Семененко на командном ЧМ по фигурному катанию. Видео

Российский фигурист Евгений Семененко чисто выступил в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

17-летний спортсмен выполнил каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Он получил 88,86 балла за свой прокат.

Командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.