Глава ВАДА заявил об улучшении ситуации с допингом в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька считает, что ситуация с допингом в России улучшилась.

«Я считаю, что ситуация в самой России изменилась, — цитирует Баньку Rzeczpospolita. — Конечно, там все еще есть спортсмены, использующие допинг, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинговой поддержки, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта.

Русские были наказаны, мы закончили некую эпопею. Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства. Если они будут подчиняться правилам, а агентство останется независимым от правительства, оно вернется в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев».

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о том, что Россия лишилась возможности проводить крупные старты, а спортсменам придется выступать без национального флага на всех чемпионатах мира, а также на Олимпиадах в Токио и Пекине. При этом CAS позволил выступать на Играх тем спортсменам из России, против которых не было открыто допинговое расследование.