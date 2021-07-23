ВАДА обеспокоено тем, что 90 процентов атлетов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу организации

Президент ВАДА Витольд Банька поделился мнением о том, что большинство спортсменов, выступающих в профессиональных лигах США, не следуют кодексу организации.

«Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90 процентов атлетов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу ВАДА. Они должны думать, как изменить ситуацию с допинговой системой в США», — приводит слова Баньки ТАСС.

В США существует пять основных профессиональных лиг — Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная бейсбольная лига (МЛБ) и Тур профессиональной Ассоциации игроков гольфа (ПГА). Все они не являются подписантами кодекса ВАДА.