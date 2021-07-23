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ВАДА обеспокоено тем, что 90 процентов атлетов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу организации

06:55
Витольд Банька. Фото Instagram
Витольд Банька. Фото Instagram
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Президент ВАДА Витольд Банька поделился мнением о том, что большинство спортсменов, выступающих в профессиональных лигах США, не следуют кодексу организации.

«Мы тесно работаем с американской стороной, но обеспокоены, что 90 процентов атлетов, выступающих в основных лигах США, не следуют кодексу ВАДА. Они должны думать, как изменить ситуацию с допинговой системой в США», — приводит слова Баньки ТАСС.

В США существует пять основных профессиональных лиг — Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), Национальная футбольная лига (НФЛ), Национальная бейсбольная лига (МЛБ) и Тур профессиональной Ассоциации игроков гольфа (ПГА). Все они не являются подписантами кодекса ВАДА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11968227

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Сергей Разин все материалы автора

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