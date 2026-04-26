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РУСАДА в марте проверило на допинг шестерых футболистов РПЛ

Анастасия Пилипенко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте проверило на допинг шестерых футболистов клубов РПЛ, сообщает ТАСС.

В первый месяц весны проверку прошли Мингиян Бевеев и Максим Бориско (оба — «Балтика»), Георгий Мелкадзе и Лечи Садулаев (оба — «Ахмат»), а также Валентин Пальцев («Краснодар») и Илья Вахания («Ростов»).

В январе РУСАДА не проводило тестирование футболистов РПЛ. В феврале были проверены по два игрока «Оренбурга» (Максим Савельев и Данила Ведерников) и «Акрона» (Максим Болдырев и Виталий Гудиев).

В 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов из разных дивизионов, из них 28 — женщины.

Пять футболистов были протестированы в 2025 году по три раза. Это Алексей Батраков («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Вячеслав Литвинов («Сочи»), Иван Сергеев («Динамо», Москва) и Илья Рожков («Рубин»), 32 игрока были протестированы по два раза.

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Источник: ТАСС
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