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Борис Игнатьев: «Мне ничего неизвестно о допинге в «Торпедо». Это надо спрашивать у Обухова»

15:26
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Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев отреагировал на слова Владимира Обухова, который заявил, что во время выступления за автозаводцев медицинский штаб клуба перед матчами делал игрокам инъекции и давал таблетки.

Владимир Обухов.Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА дисквалифицировала трех игроков

«Я об этом ничего не слышал. Не вижу никакого смысла в каких-то дополнительных вливаний в игроков. В футбол играет команда. Я понимаю, бегу на сто метров. Ему хочется получить медаль, заработать денег. А футболисту в команде какой резон? Я далек от этой идеи. У нас был медицинский штаб. Это надо спрашивать у Володи Обухова: как это было и кто это делал. Мне про это ничего неизвестно», — сказал Игнатьев «СЭ».

О происшедшем футболист рассказал в интервью «Евроставке». В понедельник Международная федерация футбола объявила о дисквалификации Обухова на полгода за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов). Проба у игрока была взята в 2013 году.

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