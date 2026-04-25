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Допинг

25 апреля, 10:25

РУСАДА в первом квартале 2026 года проверило на допинг 28 фигуристов

Анастасия Пилипенко

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по март провело допинг-тестирование 28 отечественных фигуристов, сообщает ТАСС.

По два раза проверку прошли Арсений Федотов, Александр Галлямов, Глеб Лутфуллин и Анастасия Мишина. По одному разу тесты сдавали Софья Акатьева, Екатерина Чикмарева, Владислав Дикиджи, Алиса Двоеглазова, Мария Фефелова, Матвей Янченков, Макар Игнатов, Василиса Кагановская, Егор Карнаухов, Дина Хуснутдинова, Марк Кондратюк, Елена Костылева, Лев Лазарев, Андрей Мозалев, Девид Нарижный, Максим Некрасов, Камилла Нелюбова, Лидия Плескачева, Дарья Садкова, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Полина Шешелева, Николай Угожаев и Артем Валов.

В 2025 году РУСАДА протестировало 88 фигуристов. Шесть раз проверку проходил Николай Угожаев, по пять — Александр Галлямов и Петр Гуменник, по четыре — Дмитрий Алиев, Александра Бойкова, Алиса Двоеглазова, Марк Кондратюк, Дмитрий Козловский, Глеб Лутфуллин, Анастасия Мишина и Аделия Петросян.

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Источник: ТАСС
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РУСАДА
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