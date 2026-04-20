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Допинг

20 апреля, 23:49

ВАДА начало расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой

Алина Савинова

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) инициировало расследование в отношении главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

В феврале The New York Times опубликовал статью, в которой специалист обвиняется в сокрытии допинга после Олимпиады-2014 в Сочи. Еще одним поводом для расследования послужила публикация The Insider (признано в России иноагентом и нежелательной организацией).

«ВАДА относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомила об этом свой независимый отдел расследований (РРР). С декабря 2025 года независимый отдел расследует еще одно серьезное обвинение, выдвинутое источником против того же лица в РУСАДА», — заявили в пресс-службе ВАДА.

Вероника Логинова.«Больше всего в факте публикации расстроила фотография». Главу РУСАДА обвинили в сокрытии допинга в 2014 году

В организации подчеркнули, что не располагают подробной информацией об этом расследовании, поскольку отдел является независимым. Однако ВАДА проинформируют, как только будет получен конкретный результат или когда будут необходимы дальнейшие действия.

Логинова ранее назвала данные New York Times фантазиями, основанными на желании продвинуть «жареные факты» для увеличения продаж. По ее словам, материал не соответствует действительности.

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Источник: РБК Спорт
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Вероника Логинова
ВАДА
РУСАДА
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