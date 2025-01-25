Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал ВАДА карательным органом

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о четырехлетней дисквалификации бывшего российского боксера Александра Поветкина.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Поветкина на четыре года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 25 октября 2014 года.

«Дисквалификация Поветкина — это яркий пример цинизма и расправы над российскими спортсменами. ВАДА — это орган для расправы над неугодными, в данном случае — над нашими спортсменами.

Тоже самое безумное действие было совершено и в отношении биатлониста Евгения Устюгова. По версии ВАДА, у него были проблемы еще в 2013 году, но при этом никто ничего не сказал, все промолчали. Устюгов затем участвовал в эстафетной гонке на Олимпиаде в Сочи, где наши ребята выиграли золото. А потом ВАДА благополучно заявило, что у Устюгова были проблемы аж в 2013 году.

Подлость и цинизм ВАДА, не имеющий границ, уже не удивляет. Я верю в то, что когда-нибудь история даст оценку этому органу, которому жить-то осталось недолго. Уже американцы не собираются платить ВАДА членские взносы. Думаю, этому примеру последуют и другие страны. Эта организация дискредитировала себя полностью, так же, как и господин Томас Бах. Он дал ВАДА полные права быть карательным органом», — сказал Васильев «ВсеПроСпорт».

Поветкин завершил карьеру в 2021 году. 45-летний россиянин — олимпийский чемпион, регулярный чемпион мира по версии WBA (2011—2013) и временный чемпион мира по версии WBC (2020—2021) в тяжелом весе.