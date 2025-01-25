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Костя Цзю — о дисквалификации Поветкина: «Бред. Все равно что двойку поставить после окончания школы»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю назвал полным бредом дисквалификацию завершившего карьеру Александра Поветкина.

24 января Международное агентство допинг-тестирования (ITA) дисквалифицировало Поветкина на четыре года. Ранее, в октябре 2024 года, ITA временно отстранило Поветкина на основании данных московской антидопинговой лаборатории за 2014 год.

«Сами видите полную абсурдность ситуации. Человек карьеру завершил, поэтому даже не хочется комментировать. Сколько лет он уже не выступает! Что они этим сделали? Человек три года как объявил о завершении карьеры. Может, это и неправильно будет сказано, но это полный бред! Дисквалифицировали человека, который завязал, — все равно что поставили двойку через три года после завершения школы. Что это за ерунда?!» — цитируют ЦЗЮ «РИА Новости».

Срок дисквалификации Поветкина отсчитывается с 21 октября 2024 года. Все результаты 45-летнего россиянина с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года аннулированы.

Поветкин объявил о завершении карьеры летом 2021 года.

Александр Поветкин. Завершившего карьеру Поветкина дисквалифицировали на 4 года за допинг. Спустя столько лет — зачем?

Источник: РИА Новости Спорт
Бокс
Александр Поветкин
Костя Цзю
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