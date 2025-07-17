17 июля 2025, 17:59

В новой части EA Sports FC 26 удалили русских комментаторов

Алина Савинова

В новой части футбольного симулятора EA Sports FC 26 не будет русской озвучки и комментариев, сообщается в официальном релизе.

Канадские разработчики планируют перевести на русский язык только интерфейс.

В геймплее ожидается ряд других изменений — переработан дриблинг, обновлены анимации движений и бега, добавлены объемные модели игроков и новая система позиционирования голкиперов. Также в игре появится система архетипов, которая основана на стилях легендарных игроков.

Русская озвучка присутствовала в симуляторе с 2007 года, а русскими комментаторами выступали Георгий Черданцев и Константин Генич.

Анонс финала Кубка Гагарина, камбэки «Локомотива», неудача «Магнитки»
Глава World Triathlon — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Фаворит сезона «Авангард» выбыл из чемпионской гонки
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Набоков отправляется в «Колорадо»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Суперматч в Омске и чудесное спасение «Локомотива»
«Вегас» — «Анахайм»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
