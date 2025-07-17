В новой части EA Sports FC 26 удалили русских комментаторов

В новой части футбольного симулятора EA Sports FC 26 не будет русской озвучки и комментариев, сообщается в официальном релизе.

Канадские разработчики планируют перевести на русский язык только интерфейс.

В геймплее ожидается ряд других изменений — переработан дриблинг, обновлены анимации движений и бега, добавлены объемные модели игроков и новая система позиционирования голкиперов. Также в игре появится система архетипов, которая основана на стилях легендарных игроков.

Русская озвучка присутствовала в симуляторе с 2007 года, а русскими комментаторами выступали Георгий Черданцев и Константин Генич.