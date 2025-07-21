Второе DLC для Kingdom Come: Deliverance 2 представят на gamescom 2025

Первое дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 вышло 15 мая 2025 года, но студия Warhorse Studios уже готовит к релизу еще два DLC. Дополнение Legacy of the Forge («Наследие Кузни») выйдет осенью 2025 года, а DLC: Mysteria Ecclesia («Тайны Церкви») — зимой 2026-го. При этом первое из них — Legacy of the Forge — покажут на предстоящей gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 24 августа. Однако демонстрация будет закрытой для публики, как сообщил PR-менеджер студии Тобиас Штольц-Цвиллинг. Несмотря на это, он пообещал, что игроков ждет масса новостей с мероприятия.