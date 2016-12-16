Тина Канделаки: "Если бы было нужно, мы бы договорились, и матч "Ростов" – "Зенит" перенесли"

Генеральный продюсер холдинга "Матч" Тина Канделаки в интервью "Бизнес Online" заявила, что ее канал мог бы повлиять на вопрос переноса матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом". Она подчеркнула, что не этот фактор является причиной, почему в России не была показана встреча "Барселоны" и "Реала".
– Только ленивый не спросил меня о трансляциях чемпионата Испании, – сказала Канделаки. – Жду от вас этот вопрос.
– Думали спросить об этом в конце интервью...
– Ничего, спрашивайте.
– Говорят, причина в том, что матч "Ростов" – "Зенит" не перенесли.
– Это абсолютно не соответствует действительности. Продолжаем программу "Самый умный".
– Логика такая: тот человек, который был готов дать денег на Испанию, хотел смотреть и матч "Ростов" – "Зенит" в прямом эфире.
– Вы считаете, что из-за этой игры мы решили не показать класико?
– Ведь чисто технически было бы невозможно показать две игры.
– Серьезно? "Ростов" – "Зенит" бы перенесли – и никаких проблем. Мы бы договорились с Курбаном Бекиевичем.
– Мутко же отказался перенести.
– Это все можно было бы решить. Испанский чемпионат до сих пор не куплен по одной простой причине: представители лиги подняли цену в несколько раз. А мы все финансовые вложения считаем очень тщательно.
самарец
Кто такой Мутко? Да ни кто))
19:52 17 декабря
istep
Отсутствием мании величия тина явно не страдает)
14:44 17 декабря
fanfir
Причем тут Курбан Бекиевич, Ростов как раз хотел перенести матч, вроде как РФС уперся рогом. Так бы и говорила есть лапа в РФС.
16:07 16 декабря