Тина Канделаки: "Если бы было нужно, мы бы договорились, и матч "Ростов" – "Зенит" перенесли"

Генеральный продюсер холдинга "Матч" Тина Канделаки в интервью "Бизнес Online" заявила, что ее канал мог бы повлиять на вопрос переноса матча 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Зенитом". Она подчеркнула, что не этот фактор является причиной, почему в России не была показана встреча "Барселоны" и "Реала".

– Только ленивый не спросил меня о трансляциях чемпионата Испании, – сказала Канделаки. – Жду от вас этот вопрос.

– Думали спросить об этом в конце интервью...

– Ничего, спрашивайте.

– Говорят, причина в том, что матч "Ростов" – "Зенит" не перенесли.

– Это абсолютно не соответствует действительности. Продолжаем программу "Самый умный".

– Логика такая: тот человек, который был готов дать денег на Испанию, хотел смотреть и матч "Ростов" – "Зенит" в прямом эфире.

– Вы считаете, что из-за этой игры мы решили не показать класико?

– Ведь чисто технически было бы невозможно показать две игры.

– Серьезно? "Ростов" – "Зенит" бы перенесли – и никаких проблем. Мы бы договорились с Курбаном Бекиевичем.

– Мутко же отказался перенести.

– Это все можно было бы решить. Испанский чемпионат до сих пор не куплен по одной простой причине: представители лиги подняли цену в несколько раз. А мы все финансовые вложения считаем очень тщательно.