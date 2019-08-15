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Новый набор в школу спортивной журналистики

15 августа 2019, 19:00

Школа спортивной журналистики при поддержке издательского дома «Спорт-Экспресс» проводит новый набор абитуриентов. В программе обучения — лекции и занятия с ведущими журналистами и комментаторами страны, практика освещения спортивных событий, в том числе и в видеожанре.

Собеседование в Школу спортивной журналистики, одним из руководителей которой является обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, состоится 27 августа.

Дополнительная информация — www.sportjurnalist.ru

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