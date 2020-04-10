Министр спорта РФ сообщил, что проект о развитии спорта до 2030 года направлен на рассмотрение

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что проект о развитии спорта в России до 2030 года направлен на рассмотрение.

— Проект документа о развитии спорта до 2030 года уже направлен на рассмотрение, — сказал в эфире «МИА Россия Сегодня» Матыцин. — Мы сделаем его открытым для общественного обсуждения. Мы проводили множество консультаций с представителями регионов, федеральных ведомств и так далее. Но мы понимаем, что эта пандемия коронавируса, скорее всего, внесет значительные коррективы. Потому что мы живем в других реалиях. Эти риски нужно проанализировать и внести необходимые коррективы.