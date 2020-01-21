Михаил Дегтярев: «Матыцин будет активно способствовать развитию спорта»

Председатель Комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев рассказал о назначении на пост Министра спорта РФ Олега Матыцина.

— Олег Матыцин — профессиональный спортивный функционер, доктор педагогических наук, профессор, возглавляющий международную организацию, — отметил Дегтярев. — Этот набор компетенций оптимально поможет развивать российский спорт.

С Олегом Матыциным мы работаем в Совете при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта под председательством Владимира Владимировича Путина. Он очень хорошо знает материальную базу спорта, профильное законодательство России и международные нормы права.

Сегодня международные организации возглавляются всего тремя россиянами. Это Международная федерация фехтования — Алишер Усманов, Международная шахматная федерация — Аркадий Дворкович и Международная федерация студенческого спорта — Олег Матыцин.

Олега Матыцина хорошо знают в отрасли, у него кристальная биография. Очень достойная кандидатура. Уверен, что он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.