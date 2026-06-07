Непомнящий не пожал руку Ниманну перед стартом турнира в Узбекистане

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не обменялся рукопожатием с американцем Хансом Ниманном перед началом турнира UzChess Masters, который проходит в Ташкенте.

Видео эпизода появилось в социальных сетях. На опубликованных кадрах Непомнящий поочередно приветствует других участников жеребьевки, однако проходит мимо Ниманна, не пожав ему руку. Американский шахматист после этого проводил россиянина взглядом.

Соревнования проходят с 7 по 15 июня, а призовой фонд турнира составляет 121 тысячу долларов. Очная партия Непомнящего и Ниманна запланирована на 14 июня в рамках восьмого тура.

Напряженные отношения между шахматистами сохраняются после скандала 2022 года. Тогда лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен снялся с этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. По данным норвежского издания VG, причиной стали подозрения в мошенничестве со стороны американца. Позднее портал Chess.com сообщил о подозрениях в читерстве более чем в 100 онлайн-партиях Ниманна.

В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск американского гроссмейстера к Карлсену, а в августе стороны урегулировали спор. Во время конфликта норвежский шахматист отказывался играть против Ниманна. Непомнящий поддерживал позицию Карлсена.

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