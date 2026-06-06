Российский шахматист Цыдыпов завоевал бронзу на чемпионате Азии
Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов стал бронзовым призером чемпионата Азии.
Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Такое же количество баллов у другого россиянина, Саввы Ветохина, который стал четвертым. Оба шахматиста завоевали путевки на Кубок мира.
Победу одержал Кун Сянжуй из Китая, второе место занял его соотечественник Сяо Тун. В топ-10 оказались еще двое россиян — Эрдем Хубукшанов (9-я позиция) и Роман Шогджиев (10-я позиция).
Женские соревнования выиграла представительница Индии Савита Шри Баскар. Афруза Хамдамова из Узбекистана стала второй, китаянка Сун Юйсинь — третьей. Лучший результат среди россиянок у Анны Шухман — 14-е место.
Чемпионат Азии проходил с 28 мая по 6 июня в Улан-Баторе (Монголия).
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