Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Уведомления
Главная
Шахматы

28 мая, 13:30

Владислав Артемьев выиграл турнир в честь юбилея Анатолия Карпова

Владимир Барский
Корреспондент

В субботу, 23 мая, в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника завершился турнир по быстрым шахматам, посвященный 75-летнему юбилею многократного чемпиона мира Анатолия Карпова.

Итоговое положение участников:

1-2. Владислав Артемьев, Ян Непомнящий — по 4,5 очка из 7, 3. Эрнесто Инаркиев — 4, 4-5. Даниил Дубов, Александр Грищук — по 3,5, 6. Андрей Есипенко (все — Россия) — 3, 7-8. Теймур Раджабов (Азербайджан), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — по 2,5.

В соответствии с положением Артемьев и Непомнящий сыграли тай-брейк за первое место. Две блицпартии завершились вничью, а в «Армагеддоне» победу одержал игравший белыми Владислав Артемьев.

В торжественной церемонии закрытия турнира принял участие Анатолий Евгеньевич Карпов. Поздравить 12-го чемпиона мира с юбилеем пришли помощник президента России Владимир Мединский, президент ФШР Андрей Филатов, сенаторы Совета Федерации гроссмейстер Сергей Карякин и Наталья Комарова и многие другие.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Шахматы
Владислав Артемьев
Читайте также
Новый обмен ударами между США и Ираном не помешал их переговорам. Что пишут СМИ
Умерла заслуженная артистка России Лариса Жуковская
ООН находится на грани банкротства. Что нужно знать
Хелениус – герой овертайма, финны – пятикратные, а Швейцария – величайший неудачник. Что случилось в финале хоккейного ЧМ-2026 
Юрий Семин: «Мой топ-5 наших тренеров — Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»
Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассмеялся во время речи президента Франции Макрона
Популярное видео
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
Федотов возвращается домой, а молодой вратарь уезжает в Америку
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Боб Хартли уходит после победы
Боб Хартли уходит после победы
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

28 россиян выходят на старт чемпионатов Азии

ФШР требует наказать президента Украинской шахматной федерации

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости