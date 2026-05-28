Владислав Артемьев выиграл турнир в честь юбилея Анатолия Карпова

В субботу, 23 мая, в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника завершился турнир по быстрым шахматам, посвященный 75-летнему юбилею многократного чемпиона мира Анатолия Карпова.

Итоговое положение участников:

1-2. Владислав Артемьев, Ян Непомнящий — по 4,5 очка из 7, 3. Эрнесто Инаркиев — 4, 4-5. Даниил Дубов, Александр Грищук — по 3,5, 6. Андрей Есипенко (все — Россия) — 3, 7-8. Теймур Раджабов (Азербайджан), Нодирбек Якуббоев (Узбекистан) — по 2,5.

В соответствии с положением Артемьев и Непомнящий сыграли тай-брейк за первое место. Две блицпартии завершились вничью, а в «Армагеддоне» победу одержал игравший белыми Владислав Артемьев.

В торжественной церемонии закрытия турнира принял участие Анатолий Евгеньевич Карпов. Поздравить 12-го чемпиона мира с юбилеем пришли помощник президента России Владимир Мединский, президент ФШР Андрей Филатов, сенаторы Совета Федерации гроссмейстер Сергей Карякин и Наталья Комарова и многие другие.