Лагно выиграла круговой женский блицтурнир Chess Tour в Токио

Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей кругового турнира по блицу на этапе серии WR Chess Tour в Токио.

В решающем матче турнира в столице Японии 36-летняя шахматистка обыграла представительницу Швейцарии Александру Костенюк со счетом 3:2 по партиям.

Лагно, а также представительница Индии Рамешбабу Вайшали, ранее выигравшая турнир по рапиду, завоевали право сыграть в финале серии, который пройдет в Штутгарте 22-23 ноября.