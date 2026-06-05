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5 июня, 18:13

ФШР поддержит Дворковича на выборах президента ФИДЕ

Игнат Заздравин
Корреспондент

Федерация шахмат России (ФШР) определилась с кандидатом на предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Организация поддержит действующего главу ФИДЕ Аркадия Дворковича.

Решение было принято на заседании наблюдательного совета ФШР. На поддержку российской федерации также претендовал бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

Президент ФШР Андрей Филатов сообщил, что из двух кандидатов большинство голосов получил Дворкович.

— Из двух кандидатов: Илюмжинова и Дворковича — большинством голосов выбран действующий глава ФИДЕ, с чем мы его поздравляем, — сказал Филатов ТАСС.

Филатов также выразил уверенность в успехе действующего президента организации на предстоящих выборах.

— Поздравляем Аркадия Владимировича с номинацией ФШР. 26 июня стартует предвыборная кампания, и мы не сомневаемся в победе нашего кандидата на сентябрьских выборах в Самарканде, — отметил глава ФШР.

При этом Филатов подчеркнул, что рассчитывает на поддержку со стороны Илюмжинова.

— Вторым претендентом на номинацию ФШР был седьмой президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов — человек, пользующийся огромным уважением в шахматном мире. Бесценный опыт Кирсана Николаевича очень пригодится на выборах президента ФИДЕ. Уверен, он приложит все свои знания и усилия для победы российского номинанта, — добавил Филатов.

Выборы президента ФИДЕ пройдут в сентябре на Генеральной ассамблее организации в Самарканде.

Также ФШР единогласно избрала своего делегата на Генеральную ассамблею ФИДЕ. Им стал кандидат исторических наук и директор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников.

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Источник: ТАСС
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Шахматы
Андрей Филатов
Аркадий Дворкович
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