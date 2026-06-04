В Дагомысе стартовал финал «Белой ладьи»

1 июня, в Международный день защиты детей, в Дагомысе открылся финал 57-х всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.

Участников поприветствовал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. На экране была продемонстрирована телеграмма президента России Владимира Путина в адрес участников, организаторов и гостей «Белой ладьи». Затем прозвучал гимн Российской Федерации.

В финале «Белой ладьи» участвуют 87 команд — школьные коллективы из 84 регионов России, а также дружины из Армении, Беларуси и Киргизии. Состав команды: 5 человек, в том числе 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 тренер. Капитаном является один из игроков.

Традиционно участников ждет обширная дополнительная программа, включающая в себя семинары, мастер-классы, конкурсы, спортивные и интеллектуальные соревнования.

Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, АО «ТБанк» и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

Пресс-служба ФШР