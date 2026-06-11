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Сегодня, 08:11

ФИДЕ приостановила членство России в организации

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) уведомила Федерацию шахмат России (ФШР) о том, что членство национальной федерации в организации приостановлено как минимум до следующей Генеральной Ассамблеи.

9 мая ФИДЕ обратилась в ФШР с просьбой проинформировать о мерах и действиях, предпринятых национальной федерацией в связи с исполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 11 марта 2026 года. Согласно постановлению CAS, ФШР в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

«Совет ФИДЕ рассмотрел ход выполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Российской шахматной федерации. Рассмотрев представленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки.

В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет постановляет немедленно применить санкцию в виде временного приостановления членства соответствующей федерации-члена.

В то же время Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов. В соответствии с регламентом ФИДЕ и с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) сохраняются меры, обеспечивающие возможность участия соответствующих игроков в международных шахматных соревнованиях на условиях, установленных ФИДЕ.

Совет подчеркивает, что данное решение касается федерации-члена и не является ограничением возможностей участия, доступных отдельным игрокам в соответствии с действующим регламентом и решениями ФИДЕ.

Совет ФИДЕ по-прежнему привержен принципам надлежащего управления, соблюдению решений компетентных судебных органов и защите интересов мирового шахматного сообщества. В соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ, Совет ФИДЕ также принял решение вынести вопрос о подтверждении санкции в соответствии с решением CAS и решением данного Совета на голосование следующей Генеральной Ассамблеи ФИДЕ».

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