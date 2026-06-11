Валуев не удивлен решением ФИДЕ приостановить членство России в организации

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился с «СЭ» мнением о решении Международной шахматной федерации (ФИДЕ) приостановить членство России в организации как минимум до следующей генеральной ассамблеи.

«Меня это не удивляет. Мы стали обольщаться, что нас везде допускают. Это решение никак не прокомментируешь, причины неизвестны», — сказал Валуев «СЭ».

В марте 2026 года Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию Украины против ФШР. Согласно решению CAS, ФШР в течение 90 дней должна была прекратить любую деятельность в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. В случае невыполнения постановления федерации грозила трехлетняя дисквалификация.

9 июня ФИДЕ потребовала от ФШР сообщить о шагах, предпринятых для прекращения работы на указанных территориях. В ответ на это в российской федерации заявили, что организация в вопросе функционирования на новых территориях руководствуется исключительно Конституцией и законодательством Российской Федерации.

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