Тренер Непомнящего: «Магнусу нужно время, чтобы заскучать по чемпионским матчам»

Владимир Поткин — о сенсационном решении Карлсена и возможном проведении матча за корону в Китае.

Официально россиянин Ян Непомнящий сыграет с китайцем Дин Лижэнем в матче за звание чемпиона мира. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался от пятой защиты титула. Это решение «СЭ» прокомментировал тренер Непомнящего Владимир Поткин.

Допускают, что в будущем у Карлсена еще возникнет аппетит к матчам и он вернется

— Решение Магнуса, учитывая все его последние заявления, было прогнозируемым?

— Честно, для меня это была шокирующая новость. Карлсен — действующий шахматист, чемпион мира, все последние матчи свои выиграл, всегда отстаивал титул и в каждом турнире борется за победу. Здесь сложно проводить параллели с Робертом Фишером, тот все же, когда отказался от матча с Карповым, уже прекратил играть в шахматы на высоком уровне. А те заявления, которые Магнус делал на следующий день после матча за корону, не позволяли нам относиться к ним очень серьезно.

Думаю, отказ произошел не из-за формата. Иначе он бы уже со своей командой обсуждал это в Дубае и согласовывал его с ФИДЕ и другими участниками. Наверное, здесь вопрос мотивации. Он сам не раз говорил, что матч за первенство мира — это колоссальное испытание. Это касается и подготовки всей команды. Нам остается только уважать решение чемпиона мира. Не исключаю, что в будущем у него еще возникнет аппетит к матчам и он вернется.

Магнус Карлсен. Фото Global Look Press

— Например, если доберется до отметки в 2900 в рейтинге ФИДЕ...

— Вполне. Матч за первенство мира стоит обособленно, это уникальное соревнование. Это действительно большое противостояние, к которому надо быть морально готовым. Возможно, Магнусу нужно время, чтобы насытиться чем-то другим в шахматах и снова заскучать по матчам за первенство мира.

— Согласны со словами Яна, который заявил, что Дин Лижэнь не менее тяжелый соперник, чем Карлсен?

— Магнус все-таки стоит обособленно, на данный момент это лучший шахматист мира, у него особое место в истории шахмат. Но противостояние с Дином очень захватывающее. Это великолепный шахматист, в какой-то момент он не проигрывал на протяжении года. Из-за пандемии, наверное, не мог выезжать на соревнования, возможно, даже потерял чуть-чуть практическую жилку. Но в Китае не раз заявляли, что они хотят своего чемпиона мира. Так что это будет противостояние не только шахматистов, но также российской и китайской шахматных школ. Мы проводим друг с другом много товарищеских матчей, теперь будет такое большое противостояние. Мы будем готовиться.

В Китае сильные шахматные традиции, они готовы бороться

— В Мадриде Непомнящий обыграл Лижэня черными в первом туре. Говорят, что тогда китаец играл так слабо из-за акклиматизации, учитывая, что он приехал в Мадрид за сутки до начала турнира. Наверняка не повторит такой ошибки?

— Думаю, в турнире претендентов на Дина действительно повлиял поздний приезд. Но и Ян в первой партии почувствовал, что можно навязать борьбу не только за ничью, но и за что-то большее. Непомнящий начинает чувствовать слабости соперников, с которыми встречается. К матчу же Дин отнесется со всей серьезностью. В Китае сильные шахматные традиции, они готовы бороться.

— Если матч состоится в Китае, насколько будет тяжело в плане адаптации, изменения часового пояса, местной еды?

— У нас есть очень большой опыт проведения матчей с китайскими шахматистами. Все понимают, что там есть свой колорит в том же питании, климате, но тот опыт встреч, думаю, поможет нам выстроить правильную стратегию подготовки. Конечно, здесь важен каждый нюанс. Матч — это не только шахматная, но и всесторонняя подготовка. Думаю, мы проведем ее на очень высоком уровне.

— Ян на днях отметил день рождения. Как он себя чувствует после победы в турнире претендентов?

— Конечно, после победы Ян воодушевлен, но в то же время он потратил много сил. День рождения отпраздновал в кругу друзей с хорошим настроением, а в эти минуты Непомнящий уже играет в Загребе, где ему, кстати, предстоит встреча с Карлсеном. Так что Ян весь в шахматах.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

— Есть ли уже какие-то планы после Загреба?

— Существуют некие технические сложности с попаданием в США, где пройдет один из турниров Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Потом надо будет уже выстраивать стратегию подготовки с учетом того, когда ФИДЕ сделает официально заявление, объявят уже все детали матча и сроки проведения.

— В Федерации шахмат России Золотым знаком наградили заслуженных деятелей отечественных шахмат, в том числе тренера Юрия Дохояна посмертно. Это был важный человек в вашей жизни?

— Это человек с большой буквы. Я многому у него научился. Это была большая честь — работать с ним в рамках сборной. Мы начинали эту работу на Олимпиаде-2012 в Стамбуле, когда поделили первое место, потом был триумф на чемпионате мира в 2013-м, когда выиграли золото с командой. Юрий Рафаэлович Дохоян — тот человек, который умел сплачивать вокруг себя коллектив, умел мотивировать людей на высокие достижения. Также у нас была совместная работа в матче на первенство мира в Нью-Йорке, когда мы бок о бок помогали Сергею Карякину в противостоянии с Магнусом. Нас связывали не только профессиональные отношения, но и дружеские, хотя, конечно, для меня Юрий Рафаэлович как старший коллега. Теперь стараюсь передавать тот самый опыт своим ребятам.

Также отмечу еще одного обладателя Золотого знака Игоря Аркадьевича Зайцева. Это первый мой серьезный наставник. Когда проводили первые сборы в Рыбинске, моем родном городе, он был тренером Анатолия Евгеньевича Карпова. Также в свое время тренировал Тиграна Вартановича Петросяна. Мне он привил искусство анализа, которое очень помогло в шахматном становлении. От всей души его поздравляю, желаю долгих лет жизни. Он всегда умеет вдохновлять своих учеников. Без таких личностей не было бы тех чемпионов мира, великих шахматистов, которыми мы сейчас гордимся. Такие люди всегда в нашем сердце, мы будем продолжать их дело.