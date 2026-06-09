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В ФШР прокомментировали требование ФИДЕ прекратить работу на новых территориях

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев прокомментировал требование Международной шахматной федерации (ФИДЕ) прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

9 мая ФИДЕ обратилась в ФШР с просьбой проинформировать о мерах и действиях, предпринятых национальной федерацией в связи с исполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от 11 марта 2026 года. Согласно постановлению CAS, ФШР в течение 90 дней должна прекратить любую деятельность на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей и в Крыму.

«В качестве члена ФИДЕ ФШР следует уставу международной федерации. Как юридическое лицо, созданное и ведущее деятельность в соответствии с законами России, ФШР подчиняется конституции Российской Федерации и российскому законодательству», — приводит слова Ткачева ТАСС.

В случае отказа выполнить требования ФИДЕ, Федерации шахмат России грозит трехлетняя дисквалификация.

5 июня в ФШР сообщили о поддержке действующего главы Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича на предстоящих выборах президента ФИДЕ.

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Источник: ТАСС
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Шахматы
Александр Ткачев
ФИДЕ
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