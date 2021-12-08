«Ян может обыграть Магнуса, ему нужно правильно настроиться». Непомнящий не стал бороться за победу в 10-й партии

Россиянин снова свел к ничьей поединок с Карлсеном в ситуации, когда отступать некуда.

Матч за звание чемпиона мира

10-я партия

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5

Счет в матче: 6,5:3,5

Новая партия в битве за шахматную корону оказалась очень скоротечной. Участники разыграли русскую партию, быстро разменяли все сильные фигуры и, несмотря на попытки Непомнящего хоть как-то заострить игру на королевском фланге, быстро согласились на ничью. Ян предпринял несколько новинок в дебюте — например, уже третьим ходом сыграл редкий ход конем с6, но Карлсен играл точно и сознательно «сушил» позицию. Десятая партия получилась откровенно скучной, но после ряда очень болезненных поражений для россиянина это не худший результат, тем более черными. Плохо, что время неизбежно уходит, и теперь для исправления ситуации Непомнящему нужно еще большее чудо. Победа в следующей партии белыми просто обязательна — чтобы хоть как-то вывести из равновесия чемпиона. Тому осталось ровно очко — одна победа или две ничьи.

Итоги партии «СЭ» попросил прокомментировать российскую шахматистку и русскоязычного комментатора ФИДЕ Дину Беленькую.

У Яна пока короткая рокировка

— Партия получилась скучная. Наверняка многие ждали от Яна атак, чего терять-то теперь?

— С одной стороны, это так, но с другой — Ян играл черными фигурами, и ничья — достойный исход. У шахматистов есть такое поверье: после поражения ничья — очень хороший результат. Особенно после двух подряд и трех в матче. Очень важно не допустить, как мы говорим, «длинной рокировки» — три нуля подряд. У Яна пока «короткая рокировка». Конечно, партий осталось мало, теперь их всего четыре. Но шансы еще есть, математические уж точно. Яну нужны три победы и ничья.

— Это мы сейчас говорим о воздушных замках, извините.

— И да, и нет. Все зависит от самого Яна. Он может обыграть Магнуса, если правильно настроится. У него интересный стиль, он умеет очень сильно запутать позицию. Мы обсуждали в эфире — русская партия не его дебют, но он пытался уйти от подготовки Магнуса, пытается удивить. Лично я не теряю надежды.

Мне нравятся шахматы, в которые играет Карлсен

— В соцсетях пишут, что вы за Магнуса болеете, на что же тогда надежда? Откуда это пошло?

— Публика слишком все воспринимает буквально, люди не чувствуют юмора, может, где-то я слишком тонко шучу. Но мне как комментатору и зрителю интересно, чтобы была борьба, чтобы напряжение сохранялось до конца и был тай-брейк. Комментарии про мое боление за Магнуса были часто во время самой длинной, восьмой, партии, когда мне больше нравилось играть. Я сама спортсмен, мне конкретно позиция была более интересна за Магнуса. Мой стиль больше похож на Магнуса, он больше мне импонирует как шахматист. Я за него болею, потому что мне нравятся шахматы, в которые играет Карлсен.

— Если одним эпитетом, это какие?

— Спокойные. Постепенно получать перевес, перекатывать. А Ян играет в творческие шахматы, агрессивные, любит динамичные позиции. Мне понятнее и проще объяснять более спокойные позиции. Поэтому получается, что я на стороне Магнуса. Но, конечно, как российской спортсменке мне хочется, чтобы корона была у нас. И Яна я знаю ближе, чем Магнуса. Мы пересекались на турнирах, он по-дружески согласился сыграть турнир за команду подписчиков моего канала на YouTube.

— В чем причина двух шокирующих поражений Яна в предыдущих партиях — чисто психология? Карлсен его переиграл? Или Ян сам себя переиграл?

— Думаю, Ян сломался после первого обидного поражения. Он не смог восстановиться. А в чем Карлсен хорош, так это в умении восстановиться после тяжелого поражения. Ян — максималист, он даже во второй партии, когда играл с преимуществом и мог сражаться, зевнул пешку и говорил в интервью, что после этого бороться было сложно. Многие любят говорить, что женские шахматы слабее мужских, мол, они более эмоциональны, а мужчины сильнее. Вот вам пожалуйста, Ян — и одни эмоции. Не смог перестроиться и забыть. Это пример, что все зависит от человека, подвижности его нервной системы, а не гендера.