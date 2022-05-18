«Ад вырвался на свободу». Как менеджер напал сзади и помог легенде бокса избить соперника

История из начала 90-х.

Риддик Боу — один из лучших боксеров-супертяжей 90-х. В любителях тренировался у Лу Дувы, на Олимпиаде-1988 стал вторым (в финале проиграл Ленноксу Льюису), в 1989-м запустил профессиональную карьеру, за год проведя 13 боев — постарался его менеджер Рок Ньюман.

В 1992-м вышел против Эвандера Холифилда в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В этом бесподобном, исключительно зрелищном поединке победил Боу — единогласным решением судей. Журнал The Ring признал его боксером года. В 1993-м состоялся реванш — Холифилд выиграл раздельным решением, прервав серию Риддика из 34 побед. А в 1995-м они встретились в третий раз, и Боу снова победил — техническим нокаутом в восьмом раунде.

Потом же последовали два боя, по сути разрушившие карьеру Риддика. Это битвы с Анджеем Голотой, где поляк безрассудно лупил ниже пояса — что в первом поединке, что во втором (хотя боксировал лучше). Голоте оба раза присудили поражение дисквалификацией, но Риддику вряд ли стало от этого легче. Он вернулся на ринг лишь спустя восемь лет, в сентябре 2004-го, провел еще три боя (последний — в декабре 2008-го) и окончательно ушел из бокса.

Бои с Голотой получились исключительно скандальными (была еще и массовая драка в зале) — впрочем, по вине поляка. Но и сам Боу — личность непростая. Например, в 2018-м он зачем-то нагрубил Ленноксу Льюису на мероприятии, посвященном легендам тяжелого веса. А в 1994-м ударил Ларри Дональда на пресс-конференции перед их боем. «Я его ударил, потому что он продолжал говорить мне: «Я нокаутирую тебя, сосунок», — рассказал Боу в интервью YouTube-каналу djvlad. — Вы знаете, что Али — мой идол, а у него получалось подражать ему лучше, чем у меня. Он говорил вещи, которые ему не следовало говорить, и то, что никто не хотел слушать. Да и к тому же смотрел на меня, будто хочет подраться. Я ему сказал: «Ларри, хватит играть в игры со мной, я не хочу причинить боль тебе». Я говорил это ему с полным настроем выполнить сказанное. Вот почему я его ударил. А в бою я победил единогласным решением судей. Я ему нанес первое поражение в карьере».

Наконец, в феврале 1998-го Боу было предъявлено обвинение в похищении жены и их пятерых детей (он свою вину отрицает). Тогда Риддику пришлось провести в тюрьме 17 месяцев — что, безусловно, сказалось на его боксерской карьере.

***

Боу — классический пример черного боксера из гетто. Он вырос в Браунсвилле (Бруклин), одном из самых криминальных районов Нью-Йорка. Там же жил и Майк Тайсон.

«Я родился в восточном Нью-Йорке — в 10-15 минутах езды от Браунсвилла, — отметил Риддик в разговоре с djvlad. — Когда я добился чего-то и меня начали узнавать, тогда я проживал в Браунсвилле. Я 12-й ребенок в семье, а всего у родителей было 13 детей. Не знаю, все ли они от одних родителей, но фамилии у нас одинаковые. Каким был восточный Нью-Йорк и Браунсвилл в 70-х и 80-х? Что ж, тогда я думал, что нахожусь в раю, но сейчас понимаю, что все было совершенно по-другому. Было много краж, а еще тогда был бум крэк-кокаина. Мне приходилось провожать маму до работы, а также встречать ее.

Самая безумная вещь, которую я пережил тогда? Когда я застал сестру под воздействием крэк-кокаина. Мы понимали, под чем она, но не понимали, как ей помочь. Сестру впоследствии убил наркоман-грабитель. Мне тогда было примерно 15-16 лет. Я потерял не просто сестру, но и очень хорошего друга. Мы были в прекрасных взаимоотношениях... Также я потерял брата — из-за последствий СПИДа. Полагаю, что он тогда неправильно укололся, может быть, выбрал не ту иглу. И я жил вместе с ним. Я с жил с человеком, который болен СПИДом. Он всегда ворчал, мол, «я заберу еще кого-то из вас». Поэтому я съехал при первой же возможности.

Бой Эвандера Холифилда и Риддика Боу. Фото Getty Images

У меня много детских травм. Да, когда ты еще маленький, тебе кажется, что все так и должно происходить, но все совсем не так. С Майком Тайсоном мы знакомы (Тайсон старше Боу на год. — Прим. «СЭ»). Мы даже учились в одной школе, правда, но друзья у нас были разные. Наши пути никогда не пересекались — тем более в ринге.

Как я оказался в боксе? Мне всегда нравился Мохаммед Али. В школе было много хулиганов, и один из них начал кричать, что ему больше нравится Джо Фрейзер, а не Али. Ладно, пусть будет так, но потом он начал что-то говорить про мою маму. Мне тогда крышу сорвало, и мы стали драться. Дрались целый час. Я тогда почувствовал себя чемпионом. Учительница вызвала полицейских. В итоге хулигана исключили из школы, а меня она записала секцию для бокса. Тогда мне было 13 лет. С тех времен я и дерусь».

***

Наконец, о том, про что говорится в заголовке данного материала: у Боу был бой, когда соперник ударил его ногой. Это поединок против Элайджи Тиллери в Вашингтоне 29 октября 1991 года. Риддику было 24 года, он выиграл 26 из 26 боев в профи. Тиллери было 34 года, но боев он провел меньше, чем его молодой соперник: 17-2-1. В конце первого раунда Боу отправил Тиллери в нокдаун. Тиллери поднялся, раунд закончился, и тут Элайджа направился в сторону Риддика и сказал что-то явно оскорбительное. Боу ответил тычком в лицо, после чего Тиллери нанес лоу-кик. Боу ринулся в драку, получив еще два кика — по ноге и по корпусу. Тем не менее Риддик прижал оппонента спиной к канатам и начал добивать. Тут к рингу подбежал Рок Ньюман. Он схватил Тиллери за шею и стащил вниз по канатам. В этот момент поверженный боксер пропустил еще один размашистый удар от Боу. Приземление не было мягким — Элайджа стукнулся спиной об пол.

Тиллери, как инициатор беспорядков, был наказан поражением дисквалификацией. Через два месяца состоялся реванш, в котором Боу победил нокаутом в четвертом раунде.

«Тогда весь ад вырвался на свободу, — вспоминает Боу в интервью djvlad. — На моей памяти это единственный случай в истории бокса, когда кто-то ударил ногой. Два месяца спустя состоялся реванш. Я не знаю, почему такой большой интервал. По мне, они должны были свести нас снова уже через неделю. Но лучше поздно, чем никогда. Я остановил его в четвертом раунде. В первый раз он разозлил меня. Во второй я дрался хладнокровно и остановил его».

***

У Боу на пике популярности были очень солидные гонорары. Например, он занял шестое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 1995 года по версии Forbes (22,2 миллиона долларов). Однако в 2005-м Риддик подал заявление о банкротстве, указав, что его задолженность различным кредиторам составляет 4,1 миллиона долларов.

«Дело в том, что все мои деньги украли. Кто украл? Что ж... Можно ли говорить? Я верю, что их украл мой менеджер. Речь о Роке Ньюмане, — сказал Боу djvlad. — Я не пытался заполучить эти деньги обратно, потому что мне было сказано, что он нуждался в деньгах больше, чем я. Гордость не позволила мне идти дальше, поэтому я сказал себе: «К черту все». Я никогда не использовал физическую силу против Ньюмана. Я все ему простил. Но он украл 15 миллионов долларов.

Так я стал водителем грузовых автомобилей. Все начал с нуля. Это был общественный автобус. Никто никогда не узнавал меня. Все спешили на работу или обратно, поэтому никому до меня не было дела».