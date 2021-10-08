«Деонтей в 10 раз сильнее Фьюри». Уайлдера тренирует боксер, которого он как-то разнес в первом раунде

Интервью Малика Скотта о том, как изменился американский панчер после поражения в феврале 2020-го.

Тайсон Фьюри, Великобритания, 33 года. 30 побед (21 КО/ТКО), 0 поражений, 1 ничья. Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Деонтей Уайлдер, США. 35 лет. 42 победы (41 КО/ТКО), 1 поражение, 1 ничья.

Раньше тренером Деонтея Уайлдера был Марк Брилэнд — олимпийский чемпион-1984 (до 67 кг), чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе (1987, 1989 — 1990). Однако в феврале 2020-го он выбросил полотенце, когда Фьюри избивал Уайлдера в ринге, бой остановили, и Деонтею это очень не понравилось. Так они расстались. К третьему бою с британцем американца готовил другой тренер — 40-летний Малик Скотт, бывший боксер-профессионал, выступавший в супертяжелом весе.

В марте 2014 года Скотт вышел в ринг против Уайлдера. Для Малика все кончилось плачевно: Деонтей нокаутировал его уже в первом раунде. Сейчас это предмет шуток. На днях Скотт дал интервью BT Sport, и в комментариях под видео пишут что-то вроде «Заснул в первом раунде, а теперь его тренирует — ха-ха-ха». Дизлайком Малику налепили тоже много — соотношение примерно такое — 600 лайков против 500 дизов. Хотя за что его не любить? Да и боксерский эксперт Кевин Барри (тренер Джозефа Паркера), например, считает, что Скотт хороший аналитик — просто как тренер еще неопытный.

Далее — самые интересные цитаты Малика из его интервью BT Sport. Он уверен, что Уайлдер победит Фьюри (может, поэтому и дизлайков так много).

О форме Уайлдера

— Это его самое счастливое время, потому что весь тренировочный процесс, интервью — все осталось позади. Остались считанные дни до выхода на бой, поэтому он улыбается, наслаждается моментом, он чувствует себя счастливым. Даже тот факт, что он отвечал Тайсону Фьюри, этого всего не было бы в случае отсутствия счастья. Месяц или два месяца назад он точно бы не стал вступать в словесную перепалку с ним, но сейчас он счастлив, так как знает, что через несколько дней он отыграется на сопернике.

Деонтей шутки не шутит, он здесь не для того, чтобы вести себя как клоун. Он с нетерпением ждет субботнюю ночь, и для меня большая честь быть его главным тренером. Я благодарен судьбе за такую возможность. Люди говорят, что я и спаррингую, и мотивирую Деонтея Уайлдера. Скажу так: я его спарринг-партнер, мотиватор, главный тренер и я тот, кто поднимает его дух. Все в одном. И я так отношусь к любому брату. Мы не действуем в одиночку. Это война. Когда я смотрю на Деонтея, я также смотрю на его детей, вижу его образ мышления.

О плане на бой

— Когда мы потрясем его, мы не будем действовать как сумасшедшие. Будем действовать собранно, а не наносить беспрерывный огонь из винтовки AR-15. Вы можете себе представить, что бы стало с Фьюри после нокдауна, если бы Уайлдер действовал терпеливо? Тогда Фьюри пришел бы конец. Нельзя бросаться как сумасшедший на короля рефлексов Тайсона Фьюри — даже если он в состоянии потрясения. У Фьюри большое сердце. Для того, что вырубить такого, как он, вам необходимо действовать систематично, хладнокровно, быть точным как хирург — вам необходимо отнять у него то, в чем он проявляет себя лучше всего.

К каждому сопернику нужен свой подход. Например, ты не можешь выйти на бой против Луиса Ортиса с той же стратегией, как в бою с Молиной. Невозможно относиться к Фьюри, как к Ортису. Это мое мнение. Флойд стал величайшим боксером благодаря способности находить каждому сопернику свой подход. Нужно быть начеку все время. Обратите внимание на то, как Фьюри сокращал дистанцию [во втором бою с Уайлдером]. Он быстро сокращал дистанцию тогда, когда Уайлдер был невнимателен, или в момент выхода из клинча. Мы поработали над всеми моментами, и могу констатировать, что Деонтей сверхподготовлен — умственно, духовно и физически.

Об ошибках в реванше с Фьюри

— Вы не должны заставлять Фьюри чувствовать себя комфортно. То же самое и вне ринга. Порой он не знает грани, когда шутит. Если позволите ему безостановочно шутить, то он не будет знать грани дозволенного. Но если ты ему дашь понять, что ты здесь не для того, чтобы развлекаться, то он начинает вести себя смиренно. Так же и в боксе: если ты позволяешь ему идти на тебя, клинчевать, давить на тебя своей массой... Вы, наверное, догадываетесь? Верно: он начинает превращать бокс в борцовскую схватку, изматывая тебя. Но, если вы будете отвечать жестко, когда он сокращает дистанцию... Фьюри — очень умный боксер. Он ведет себя словно глупый, но он очень умен в боксе. И вот нужно отвечать ему жестко в те моменты, когда он пытается сокращать дистанцию.

О достигнутом пике

— Сейчас Деонтей находится в идеальном настроении, и он достиг своего пика во время этого лагеря. Если он в бою покажет то, что он мне показывал во время лагеря, то Фьюри станет для него легкой добычей. Если я увижу в Уайлдере того озверевшего, жесткого, расчетливого убийцу, которого я видел на тренировках, то никто не сможет его остановить. Все говорят о мощи Уайлдера, но я восхищаюсь абсолютно другими его качествами. Я уверен в нем не с позиции брата и близкого человека.

Я принимал его удары. Другие спарринг-партнеры блокировали их, либо уклонялись, а я нет. И я почувствовал, насколько сильно он бьет. Я держал ему лапы, и даже в этом случае чувствовал удары. В какой-то момент я подумал, что у меня плечо вылетело из сустава, подумал, что вообще не смогу завершить этот лагерь. Я прошел обследование у своего доктора, и он сказал мне: «Такое ощущение, будто ты попал в аварию. На тренировке невозможно себя так покалечить».

О Фьюри и его способности завершать бои досрочно

— Я ожидаю увидеть наилучшую версию Тайсона Фьюри, и он выйдет на этот бой совершенно другим [чем в двух предыдущих поединках с Уайлдером]. Моя задача состояла в том, чтобы подготовить Уайлдера к разным Тайсонам Фьюри. Он готов к боксеру, способному преподнести разные сюрпризы. Уверен, что звезды сошлись на небе. Все как в кино.

Тайсон побеждал досрочно благодаря количеству, а не качеству ударов. Никогда не видел, чтобы он нокаутировал кого-то с одного удара. Но Шуга Хилл (тренер Тайсона Фьюри — Прим. «СЭ») — серьезный тренер. Он заявил, что превратил Фьюри в боксера, способного нокаутировать одним ударом. Я верю ему, но также уверен, что этого недостаточно, чтобы выиграть у сегодняшнего Уайлдера.

О том, почему зрители должны увидеть этот бой

— Это настоящая трилогия. Эти парни отправляли друг друга в нокдауны, у них реальная вражда, и они одни из самых лучших боксеров... Я бы даже сказал, что их можно смело включать в список лучших супертяжеловесов всех времен. Но сейчас мы говорим о нашей эре, и я с уверенностью могу сказать, что Уайлдер готов. Я счастлив, что оказался в одной лодке вместе с ним, и мне не терпится увидеть то, что он собирается продемонстрировать всему миру. Уайлдер изменился ровно так же, как и Тайсон в реванше. Мы увидим совершенного другого Уайлдера. Что еще нужно для того, чтобы зрители купили [трансляцию] этого боя? С одной стороны, Уайлдер — самый крутой панчер в истории, с другой — не менее крутой боксер, с необычным стилем, думающий. Так что нас ждет очень конкурентный бой, и я считаю, что тот боксер, которого я тренировал, он более динамичен, более силен. Сегодняшний Уайлдер в десять раз мощнее и сильнее Тайсона Фьюри, и я ставлю на то, что мой ученик в течение пяти раундов победит нокаутом. Но если мой прогноз окажется ошибочным, то Уайлдер будет избивать Фьюри все 12 раундов. Так что в любом случае нас ждет победа моего ученика. Деонтей Уайлдер вновь станет чемпионом мира, и, конечно же, нам нужен в соперники победитель боя Усик — Джошуа".

10 октября бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер покажет в прямом эфире телеканал РЕН ТВ