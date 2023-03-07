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Бивол: «Я уважаю бокс Усика. За его высказываниями не слежу»

Бивол заявил, что ему нравится стиль ведения боя Александра Усика
Давид Хачатрян
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Александр Усик
Александр Усик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью «СЭ» заявил, что ему нравится стиль ведения боя чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0).

«Я ничего не брал [у Усика в свой арсенал], но я уважаю его бокс, то, как он боксирует, — отметил Бивол. — Мне это нравится, но что-то прям брать... такого не было. Я особо не слежу [за его высказываниями]. Я смотрел его поединки, и все».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Александр Усик
Дмитрий Бивол
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