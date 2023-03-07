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Бивол рассказал, видит ли он угрозу в нокаутирующей мощи Бетербиева

Давид Хачатрян
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Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Reuters

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью «СЭ» заявил, что у чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (19-0) невероятная сила удара от природы.

«Конечно, угроза [в силе Бетербиева] есть. Артур сам по себе очень физически одаренный спортсмен, — отметил Бивол в интервью «СЭ». — У него невероятная сила удара от природы, вдобавок он обладает хорошей техникой бокса. Почему он доводит свои бои до этого исхода? Потому что он монотонно идет к своей цели и добивается ее. Где-то у соперников не хватает выносливости, где-то концентрации на весь бой, а Артур сконцентрирован и монотонно добивается своей цели. Что я имею в виду под словом «монотонно»? Он давит, давит и давит. Методично. В итоге доводит [до конца]. У кого-то вначале получается сопротивляться, но в итоге он поддавливает, где-то пропуская удары. Нужно анализировать его бои. Я еще не анализировал его. Когда у тебя нет боя, зачем что-то анализировать? Но когда этот бой назначат, мы будем анализировать и думать, где и какие ошибки он совершает».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Дмитрий Бивол
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