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Бивол: «Плавание — не моя тема. Вода забирает много энергии»

Бивол заявил, что при подготовке к бою не использует плавание
Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) в интервью «СЭ» заявил, что при подготовки к бою не использует плавание.

«Я мало использую бассейн. Плавание — не моя тема, но это очень полезная вещь, она нужна — сказал Бивол в интервью «СЭ». — Одно время я пробовал плавать, просто у плавания есть такой эффект... Поплаваешь, и потом день становится чуть вялым, вода забирает много энергии. Вторую тренировку делать тяжело. Если ты находишься в горах, нужно быть более внимательным к своему здоровью, потому что после бассейна вероятность простудиться больше. Это мое мнение. Я просто привык к кроссам больше, чем к плаванию».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Дмитрий Бивол
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