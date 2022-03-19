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Сегодня, 11:01

Абдель-Азиз предложил Уайту устроить боксерский поединок между Макгрегором и Усманом

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Менеджер Али Абдель-Азиз предложил президенту UFC Дане Уайту организовать бой по правилам бокса между нигерийцем Камару Усманом и ирландцем Конором Макгрегором.

Ранее Макгрегор заявил о желании подраться за пояс UFC в полусреднем весе против чемпиона Камару Усмана.

«Есть незаконченное дело с Леоном Эдвардсом. Если Конор хочет, Дана хочет, ничто не сделает меня счастливее, чем видеть, как Камару проделывает дыру в его голове», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

«Если Дана думает, что будет организовать бой [по правилам ММА] между Камару и Конором, то вероятно, сейчас перед нами хорошая возможность начать запуск Zuffa Boxing. Мы должны прекратить говорить об этих фальшивых бойцах из бокса».

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах. На счету ирландского спортсмена 22 победы и 6 поражений.

В активе Усмана 20 побед и 1 поражение. Ранее боец вызывал на бой лучшего боксера pound-for-pound (вне зависимости от весовых категорий) Сауля Альвареса по прозвищу Канело.

Бокс
Али Абдель-Азиз
Дана Уайт
Камару Усман
Конор Макгрегор
UFC
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